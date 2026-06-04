2026廣告代言人最新TOP.10曝光！人氣solo歌手穩坐冠軍，邊佑錫緊追在後、朴志訓成最大黑馬

大家覺得最新的前五名，會是哪幾位韓國明星呢？

根據韓國企業評價研究所於4日公布的「2026年6月廣告模特品牌評價大數據分析」結果，林英雄奪得第1名，其次為邊佑錫第2名，朴志訓排名第3。

PS：上月的品牌評價排名為邊佑錫、林英雄、孫興慜。本次結果中，林英雄與邊佑錫的名次互換，而上月第3名的孫興慜本月下滑至第8名。

6月廣告模特品牌評價前30名包括林英雄、邊佑錫、朴志訓、BTS 防彈少年團、李秀智、BLACKPINK、柳賢振、孫興慜、李政厚、劉在錫、全智賢、ILLIT、高胤禎、具教煥、金妍兒、孔劉、李炳憲、金道英、柳海真、李燦元、金惠奫、朴寶英、IVE、朴恩斌、金高銀、英卓、PSY、aespa、姜棟元、全炫茂等。

業界分析指出，林英雄重返第一名的原因，在於以中壯年族群為中心的穩定粉絲支持，加上持續演唱活動與正面影響力，使其維持穩定的品牌競爭力。



邊佑錫則因電視劇《21世紀大君夫人》的期待感，以及綜藝《劉在錫的民宿法則》的出演，持續維持高度話題性。



朴志訓則因電影《王命之徒》及近期電視劇《菜鳥伙房兵》受到關注，品牌影響力進一步擴大。



第4名為防彈少年團，第5名為李秀智。特別是李秀智品牌評價指數達207萬9800，較上月暴增1094.68%，引發關注。韓國企業評價研究所所長表示，本次廣告模特品牌評價雖然整體大數據規模下降，但品牌消費與話題性仍小幅上升。

他補充指出，在林英雄的連結分析中，「獨一無二」、「創造紀錄」、「捐款」等詞彙最為突出；關鍵詞則為「英雄時代」、「演唱會」、「善的影響力」，正面評價比例高達92.67%。

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