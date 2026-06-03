BTS柾國漢江巧遇粉絲，秒答應合照！但談到私生粉態度大轉變✖︎嚴厲警告侵犯隱私的行為

BTS 防彈少年團成員 柾國（Jung Kook）對部分私生粉的行為表達了不滿情緒，絲毫不退讓。

柾國1日透過社群媒體（SNS）帳號分享日常生活，並與粉絲進行交流。

在回答粉絲提問時，柾國當場表示，如果在漢江跑步時被粉絲認出來，他願意一起自拍，再次展現對粉絲ARMY的特別愛護。實際上，當天確實有多位粉絲在跑步途中巧遇柾國，並與他合影留念。



之後，柾國甚至允許粉絲將與自己的合照上傳至SNS，持續以親切的方式和粉絲互動。一直以來都積極與粉絲交流的他，這次的暖心舉動也獲得全球粉絲熱烈迴響。

不過，對於侵犯私人生活的行為，他則明確劃下界線。柾國在結束跑步後，上傳了一段最後的影片，畫面中他站在昏暗空間裡，朝鏡頭揮出拳頭，同時寫下：「我又不是叫你們在我家附近等我。真的會把你們公開掛出來。」藉此發出警告。



這段話也毫不掩飾地透露出，他遇到的並非偶然巧遇自己的粉絲，而是有人甚至找到了他的住處，對其私生活造成侵擾。

由此可見，柾國雖然十分珍惜粉絲，但對於私生粉侵犯隱私的行為，依然展現出強硬且明確的立場。事實上，過去曾多次發生海外粉絲闖入柾國住處、最終遭警方處理的案例，因此這則警告文也引起許多粉絲共鳴，紛紛表示：「這已經是越界了」、「柾國的私生活也應該受到尊重」。

另一方面，BTS將於12日、13日在釜山亞運主競技場舉行《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》演唱會。

PS：柾國近期分享日常的VLOG影片，獲得非常多的關注。

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