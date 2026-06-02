BTS出道13週年慶典來了！公開日程：家族照＋未公開新歌＋釜山演唱會一次滿足

防彈少年團（BTS）迎來出道13週年，即將舉辦「2026 BTS FESTA」盛大慶祝活動，一連串精彩內容包含釜山演唱會、未公開新歌、自製綜藝《奔跑吧，防彈2.0》等，讓全球ARMY（粉絲名）激動不已。

BTS於1日在官方SNS公開今年「FESTA」的時程表。這場慶祝出道紀念日（6月13日）的年度盛會，今年主題定為「13(B)TS」，強調13這個數字——如果12是一個完整週期，13就是往更遠方向前進的起點，象徵過去12年的旅程加上BTS和ARMY共同創造的全新開始。



今年的亮點之一就是本月12、13兩日在釜山亞運主體育場舉行的「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」，這也是BTS繼2022年10月之後，時隔約3年8個月再次回到釜山開唱。當年他們在軍白期前的最後一場演出就是在同一個場地，如今以完整體回歸，意義格外深刻。

根據公開的時程，4日將率先公開BTS的「家族照」，這是他們從2014年開始的特色，久違的完整體合照讓粉絲期待值爆表。5日則會釋出正規5輯《ARIRANG》收錄曲《Hooligan》的舞蹈影片，7日、8日分別公開《NORMAL LOG》和《13 SIDE FILM》，記錄成員們現在最真實自然的日常模樣。



粉絲們最期待的自家綜藝《奔跑吧，防彈2.0》也將在10日、11日強勢回歸。先前4、5月公開的《Run BTS BTS’s Trip》三部曲，光是預告就累積近3000萬觀看次數，威力驚人。

壓軸驚喜則是12日當天，原本只收錄在《ARIRANG》豪華黑膠版中的新歌《Come Over》，將正式上架數位音源。這首歌由SUGA參與製作，唱出即使迷惘、最後還是會找到「你」的心情，歌詞中「在徘徊過後敲門的我」的真誠告白，被認為是獻給一直守護在BTS身邊的ARMY的心聲。



隨著13週年慶典陸續展開，BTS將透過釜山演唱會、新歌、綜藝等滿滿內容，再次證明他們在全球樂壇無人能敵的影響力。

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