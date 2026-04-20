i-dle全球巡演北中美 10 場全砍！CUBE 認「條件調整」，網揭殘酷現實：燃油費狂飆恐引發 K-Pop 棄美潮？

人氣女團i-dle（薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華）近期正如火如荼展開 2026 全新世界巡演「Syncopation」，近日卻突然宣佈取消橫跨美、加、墨 3 國的全部10場演出。 所屬社CUBE娛樂雖表示是為了「活動方向調整」，但外界猜測背後主因恐與居高不下的航空成本脫不了關係。

i-dle繼今年 2 月在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 為新世巡「Syncopation」揭幕後，已在台灣與泰國完成演出。 原定 8 月的北中美洲行程計劃橫跨加拿大漢米爾頓、美國（紐華克、費城、亞特蘭大、奧蘭多、聖安東尼奧、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖）及墨西哥城等 3 國 10 個城市。 這麼多場演出卻一次性全部取消，令外界對其原因感到非常好奇。





面對突如其來的變動，CUBE 娛樂向媒體解釋：「在綜合考量全球活動方向、當地日程及基礎設施條件後，決定重新調整北中美行程。」並承諾未來會以更優質的活動補償當地粉絲。

雖然北美巡演喊卡，但亞洲粉絲暫時可以放心！包含香港、新加坡、日本及澳洲的場次將如期履行。 此外，i-dle也將在7 月 30 日至 8 月 2 日如約登上美國芝加哥著名的 Lollapalooza 音樂節舞台，這也是北中美歌迷短期內唯一能見到i-dle的機會。



對於這次大規模取消，韓網輿論紛紛指向現實的經濟壓力。 不少網民分析，近期燃油附加費劇烈上漲，對於動輒數十人的巡演團隊來說，光是機票成本就已是天文數字。 網友擔憂，如果政治經濟局勢不穩，未來恐怕會有更多韓團放棄北美市場。

雖然巡演縮水，但對南韓本土粉絲來說或許是件好事。 已確定在 7 月回歸的i-dle，隨著 8 月北美行程取消，將擁有更充裕的宣傳期進行國內打歌與活動，成員們也能獲得更多喘息空間。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞