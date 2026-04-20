李世榮×柳演錫有望合作漫改劇《公主貪戀書生》！未播先熱卻掀韓網熱議：年齡差過大、喊話換更年輕男主！

日前有韓媒報導，李世榮與柳演錫有望攜手出演新浪漫史劇《公主貪戀書生》，目前雙方皆已收到劇本提案，正積極討論是否接演中。

《公主貪戀書生》改編自同名超人氣網漫，故事講述王的女兒恩明公主自幼喪母，在宮中被身分與規矩束縛，孤獨長大。直到遇見讓她一見鍾情的士人金書律，甚至下定決心與他共度一生，命運也隨之悄然轉動。然而兩人之間其實早已埋下家族長年累積的恩怨與糾葛，隨著情感逐漸加深，權力鬥爭與命運衝突也接連展開。在無法預知未來的情況下墜入愛河的兩人，宛如「朝鮮版羅密歐與茱麗葉」，讓人又心動又揪心。



劇中，李世榮將飾演外表堅強、內心孤單卻充滿好奇心的公主恩明；柳演錫則有望化身為左議政之子金書律——外貌出眾、才智兼備，卻在公主越靠近時反而越試圖推開她的「高冷書生」，完全就是那個時代的理想型男神。



消息一出也立刻在韓網掀起熱議，韓網友紛紛留言：「好期待李世榮的古裝劇」、「請用更年輕的男演員吧」、「都過了40歲還未婚的少爺角色是不是太過分了」、「好像是40代和20代...」、「李世榮古裝劇很讓人期待，但是男主有點...沒有更年輕的演員嗎」、「年齡差好像有點大」、「柳演錫看起來太老了」、「用符合設定的年齡段的演員吧，未婚書生怎麼用40多歲的中年人呢」、「徐康俊、朴寶劍時間不行嗎」等等。

而兩位演員今年行程同樣滿檔，柳演錫目前在《神與律師事務所》中活躍，與徐玄振「二搭」的新劇《謊言》也即將公開；李世榮則預計透過 Disney+《再婚皇后》與 Netflix《漫長假期》接連與觀眾見面。兩人最終是否會透過《公主貪戀書生》合作，也備受關注。



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