Netflix 全新韓劇《超能路人甲》5月15日上線，朴恩斌攜手車銀優「邊緣人」組隊拯救世界！！

全新影集《超能路人甲》將在5月15日於Netflix全球同步上線，同步釋出海報與預告讓人看了更加期待播出啦～！

這部冒險喜劇影集《超能路人甲》將故事背景設定在1999年，講述一群住在同個社區、格格不入的「路人甲」們，意外獲得超能力，為了對抗威脅世界和平的反派而被迫組隊出擊。影集自消息曝光以來就備受關注，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》導演劉仁植再度攜手《非常律師禹英禑》主演朴恩斌合作，黃金組合更讓觀眾們的期待值持續飆升。



此次公開的定檔海報中，「超能路人甲」團隊聚在一起，四周漂浮著各種日常物品，暗示著他們對於突如其來的混亂仍難以掌控。畫面中包括一臉震驚的殷彩馜（朴恩斌 飾）、眼神全神貫注的李雲情（車銀優 飾）、措手不及的孫京勳（崔大勳 飾），以及受到驚嚇的姜羅賓（林成財 飾），一群超能力新手即將展開的失控旅程，令人難以預測。



上線日期預告則帶出海成市這群被稱為「官方邊緣人」的角色們，意外獲得超能力的瞬間。殷彩馜隨興起舞，完美展現她「城市災難製造機」的稱號，散發衝動又無拘無束的魅力；其他人則在混亂中摸索能力：李雲情能讓書本漂浮空中，孫京勳發現手機黏在手掌上動彈不得，姜羅賓甚至像撕紙一樣把車門扯開。面對突如其來的能力，孫京勳與姜羅賓一臉錯愕，也預示著他們即將踏上的荒謬冒險。定檔預告的尾聲，一行人齊聚市政廳進行志工服務，暗示這支風格獨特的一行人即將擦出意想不到的火花與笑料。



憑藉機智幽默的對白、多彩鮮明的角色與充滿喜感的群像魅力，《超能路人甲》將於5月15日Netflix全球獨家上線，帶領觀眾展開一場笑料不斷的超能力冒險。

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