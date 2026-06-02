《屍速禁區》池昌旭遭追繳數十億稅款！經紀公司急澄清：絕無蓄意逃稅，只是稅務見解不同

近日憑藉主演電影《屍速禁區》再度翻紅的男神池昌旭，驚爆在今年 3 月遭到南韓國稅廳展開高強度稅務清查，並被狠狠追繳了高達「數十億韓元」的巨額稅款。 對此，池昌旭方面復啓無刻意漏稅行為，只是在稅法解析方面「存在見解差異」。

國稅廳對池昌旭展開了為期十多天的密集調查，包括其國內外演藝活動的收益確認時間點、出演費結算過程中的合法性，以及透過相關法人提出的費用憑證資料，結果在驗證過程中發現有漏稅或處理不當的情況。

稅務界相關人士解釋稱，雖然池昌旭方面認為這些是演藝活動的合理支出，但課稅當局將其視為個人支出，或是稅法上無法明確認定的費用。 該人士還犀利指出，每當出現稅務追繳問題時，演員們就會不約而同稱是「稅務見解的差異」或「會計疏失」，並批評道「這只不過是狡辯罷了」。



對此，池昌旭所屬經紀公司今日稍晚發表聲明，表示絕無蓄意漏稅，而是在「演藝活動收益究竟屬於個人還是法人」一事上，與課稅當局在稅法解析及適用上存在見解差異。

經濟公司也表示，雖然雙方認定不同，但池昌旭自2008年出道以來一直遵守相關法令、過去從未有過任何稅務污點，因此尊重本次調查結果，將依據程序繳納被課處的數十億追繳金。 公司也會重新檢視稅務及會計管理體系，以保證不再發生類似事件。

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