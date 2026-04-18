Netflix 全新韩剧《超能路人甲》5月15日上线，朴恩斌携手车银优「边缘人」组队拯救世界！！

全新影集《超能路人甲》将在5月15日於Netflix全球同步上线，同步释出海报与预告让人看了更加期待播出啦～！

这部冒险喜剧影集《超能路人甲》将故事背景设定在1999年，讲述一群住在同个社区、格格不入的「路人甲」们，意外获得超能力，为了对抗威胁世界和平的反派而被迫组队出击。影集自消息曝光以来就备受关注，由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅》导演刘仁植再度携手《非常律师禹英禑》主演朴恩斌合作，黄金组合更让观众们的期待值持续飙升。



此次公开的定档海报中，「超能路人甲」团队聚在一起，四周漂浮著各种日常物品，暗示著他们对於突如其来的混乱仍难以掌控。画面中包括一脸震惊的殷彩馜（朴恩斌 饰）、眼神全神贯注的李云情（车银优 饰）、措手不及的孙京勋（崔大勋 饰），以及受到惊吓的姜罗宾（林成财 饰），一群超能力新手即将展开的失控旅程，令人难以预测。



上线日期预告则带出海成市这群被称为「官方边缘人」的角色们，意外获得超能力的瞬间。殷彩馜随兴起舞，完美展现她「城市灾难制造机」的称号，散发冲动又无拘无束的魅力；其他人则在混乱中摸索能力：李云情能让书本漂浮空中，孙京勋发现手机黏在手掌上动弹不得，姜罗宾甚至像撕纸一样把车门扯开。面对突如其来的能力，孙京勋与姜罗宾一脸错愕，也预示著他们即将踏上的荒谬冒险。定档预告的尾声，一行人齐聚市政厅进行志工服务，暗示这支风格独特的一行人即将擦出意想不到的火花与笑料。



凭藉机智幽默的对白、多彩鲜明的角色与充满喜感的群像魅力，《超能路人甲》将於5月15日Netflix全球独家上线，带领观众展开一场笑料不断的超能力冒险。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻