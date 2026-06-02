最強玄學職場劇！徐仁國、Krystal高甜合體，「摸手算命男」聯手「落難財閥女」開外掛奪繼承權，i-dle薇娟驚喜客串

這絕對是明年最受矚目的奇幻辦公室神劇！tvN 全新大作《看見命運的上班族》今日正式官宣男女主角卡司，敲定由徐仁國攜手「冰山女神」Krystal（鄭秀晶）領銜主演，預計明年上半年播出。

《看見命運的上班族》改編自同名網路小說，講述天生有巫師命格的男人，作為平凡上班族開拓命運的故事。

向來演技百變的徐仁國，這次飾演擁有強大靈力的「崔英勳」，只要握一下對方的手，就能在零資訊的情況下看到對方的四柱和命運。 與俗世隔絕25年的他夢想過上平凡的生活，雖然成功進入了大企業弼山物產，卻被捲入公司內部不為人知的舞弊、慾望與權力鬥爭當中。



Krystal（鄭秀晶）飾演「林妍熙」，因幼年的某個事件而被趕出財閥家族，通過艱苦的留學生活，擁有了完美的資歷與商務能力。 雖然天生註定四面楚歌，但她不肯對命運低頭，一直懷揣鬥志勇往直前，憑藉冰冷的氣場和強大的生存本能加入繼承權之戰。 在得知同期英勳的奇特能力後決定與其聯手，一同開拓全新命運。



此外，辛載夏將飾演證券公司本部長兼財閥三世「李亨俊」，兼具完美的顏值與財力，卻有著不幸的家庭故事，每次陷入危機時總能得到好友崔英勳搭救，二人情同手足。 女團i-dle成員薇娟也將驚喜客串，據悉目前已經進組完成了秘密拍攝。





「冷血現實主義」的林妍熙，與「讀取命運能力者」崔英勳，兩人之間的羅曼史與成長敘事，正是這部劇的劇情主軸。 製作組表示，兩位演員都與原著還原度極高，二人之間除了化學反應，還將一起透過趣味橫生的八字解讀來戰勝難關，為觀眾帶來不一樣的緊張感與心動感。

《看見命運的上班族》由《千元律師》、《一吻爆炸》的導演金宰賢執導，《美男堂》、《君主—假面的主人》的朴慧珍編劇執筆，預計將於2027年上半年通過tvN播出。

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