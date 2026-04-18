《柔美的細胞小將3》金高銀變人氣作家，細胞村卻集體冬眠！金載原「馴鹿」登場開啟相愛相殺羅曼史

《柔美的細胞小將》上週以第三季正式回歸，雖然柔美（金高銀 飾）晉升成人氣作家，生活卻感到枯燥乏味，細胞村也變得冷清，直到理性至極的新編輯PD申馴鹿（金載原 飾）出現，讓柔美的細胞小將們一一被氣醒？！XD

故事以平凡的金柔美日常與戀愛為主軸，透過腦中被擬人化的「細胞小將」視角展開，帶來不同於一般愛情喜劇的獨特趣味，也因此長期獲得觀眾支持，第三季全新人物申馴鹿的登場，再次撼動柔美的細胞世界，也讓人好奇這段空白期間究竟發生了什麼。

（談及劇情）

成為人氣作家後的柔美，反而覺得生活枯燥乏味了

如今的柔美，早已不是普通上班族，而是每部作品都大受歡迎的明星作家，甚至有能力送父親昂貴轎車，經濟狀況大幅提升。隨著外界對新作的期待升高，她也開始著手準備下一部作品。柔美甚至挑戰高空跳傘，卻意外導致負責的編輯PD受傷，鬧出一場小風波。

此外，細胞村也出現巨大變化——由於柔美長時間遠離戀愛，許多情感細胞逐漸消失。原來，不少細胞因為日常過於乏味而進入「冬眠狀態」，被安置在隱密的冷凍冬眠倉中。（差點以為在看科幻片～）

就在此時，出版社安排新任編輯PD專門負責柔美，他就是申馴鹿。戴著眼鏡、穿著整齊西裝，個性冷淡又寡言，只專注於工作，看似再普通不過的上班族。



然而，從一場草莓口味的鯛魚燒小衝突開始，這位與柔美「頻率不合」的男人登場後，沉睡的細胞們開始一個個甦醒。兩人從互看不順眼開始，逐漸展開一段「相愛相殺」的羅曼史。

3D動畫細胞小將們，絕對是本作最有魅力的存在

本劇能受到劇迷們的喜愛，甚至成功拍到第三集，其中一大原因正是柔美這個角色的高共鳴，以及個性鮮明的細胞小將們。

柔美一邊渴望愛情、一邊面對現實煩惱，讓觀眾無論是漫畫或電視劇都能產生強烈代入感。而以CG動畫呈現的細胞們，更成為劇中不可或缺的亮點。

不同於網漫中人物與細胞畫風一致，電視劇透過真人演出與動畫角色的鮮明對比，創造出獨特的視覺趣味，也讓整體娛樂性更上一層樓，成功成為漫改作品中的最代表性的成功案例。



尤其當馴鹿不斷觸動柔美情緒時，那些從冬眠甦醒的細胞們各自爆發個性，不僅帶來笑點，也讓觀眾產生共鳴，幾乎可說是另一群「隱形配角」。

柔美與馴鹿這對「歡喜冤家」的關係會如何發展？

繼第一季安普賢（飾演具雄）、第二季朴珍榮（飾演劉巴比）之後，第三季由金載原接棒成為金高銀的新對象。他以高度還原原作角色的表現吸引關注，成功詮釋出在柔美眼中略顯「讓人倒胃口」卻又真實立體的申馴鹿。



此外，全錫浩、李侑菲、成志婁、美嵐...等熟面孔也再度回歸，延續系列一貫的氛圍。隨著沉睡的細胞們逐漸甦醒，第三季有望再次喚醒觀眾內心的戀愛感受。而按照原作發展，申馴鹿的登場，也意味著這個故事逐漸邁向尾聲。

這部充滿創意與幽默的浪漫喜劇，是否真的會在第三季畫下完美句點，令人非常期待。目前海外由 HBO Max 同步上架。

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