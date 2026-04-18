BLACKPINK Jisoo 遭牽連！30歲金姓男涉「猥褻女直播主」被捕，網傳嫌疑人為親哥、前科疑雲再成焦點

南韓演藝圈驚傳醜聞，一名 30 多歲金姓男子因涉嫌強制猥褻女直播主（BJ），於本月 14 日遭警方現行以犯逮捕。 隨後南韓網路社群湧現大量質疑，指金男身分為 BLACKPINK 成員 Jisoo（金智秀） 的親兄長。 受此傳聞影響，Jisoo 及其個人公司的社交帳號慘遭負評洗版，引發各界高度關注。

飯局後涉禁錮猥褻 金男否認指控稱「雙方同意」

據首爾江南警察署調查，金男向受害人 A 某購買價值約 300 萬韓元的「用餐約會券」及自拍照。 14 日兩人於江南區餐廳飲酒後，金男承諾「絕對不會碰妳」，將 A 某帶回其住所。 受害人指控，金男入屋後態度突變，多次無視其拒絕意圖，強行進行肢體接觸，甚至企圖性侵。 A 某多次拒絕無果，藉口淋浴躲入洗手間向經紀人求救報警。

警方到場後以「強制猥褻」嫌疑逮捕金男，金男辯稱肢體接觸是在「雙方同意」下進行，否認猥褻意圖。 然而，警方在調查中發現，金男及其友人涉嫌以散佈私密照片威脅 A 某，甚至對受害人進行言語嘲諷：「你父母該有多心痛啊。」A 某已於 17 日正式起訴兩人違反《性暴力處罰法》（利用拍攝物威脅及散佈拍攝物），警方亦已申請拘留票。



曾捲入偷拍影片風波 當時反擊「毫無根據」

隨著案件發酵，金男過去的爭議亦被翻出。 去年 5 月，上班族匿名社群「Blind」曾有貼文爆料，指稱「被某藝人哥哥偷拍並散播性愛影片」，當時輿論焦點已指向金某。 該貼文在數小時內即被刪除，金男強硬表示傳聞「毫無根據」，預告將採取法律行動，未料一年後再度捲入性質相近的刑事案件。

藝人受累！網民要求 Jisoo 解釋 粉絲呼籲停止連坐

在此情況下，各大網路社群開始質疑金某身分即為 Jisoo 親哥哥，還貼出 Jisoo 與親哥哥的合照並打上馬賽克，引發熱議。 同時，Jisoo及所屬公司的SNS評論區出現大量質問留言，要求其針對家族成員的惡行作出解釋。

不過，仍有大批粉絲與理性網民呼籲社會應警惕「連坐法」傷害。 粉絲指出，刑事案件應歸咎於個人行為，不應將無關的藝人拖下水，並強調 Jisoo 與本案完全無關，呼籲公眾等待警方調查結果與官方聲明。 目前 BLISSOO 及 Jisoo 本人尚未對此傳聞作出正式回應。

此外，Jisoo 於 2024 年成立個人公司 BLISSOO，事實上是隸屬於其兄長金某擔任代表的家族企業旗下子公司。 據悉，金某目前已婚且育有兩個小孩。



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