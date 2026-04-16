視后熱門人選竟落榜？金裕貞《親愛的X》演技大爆發卻零入圍掀熱議，網友心疼：真的太可惜

金裕貞在《親愛的X》中交出堪稱「人生代表作」等級的演技，卻最終無緣《百想藝術大賞》入圍名單，引發外界一片震驚，也讓不少粉絲直呼難以接受。

《第62屆百想藝術大賞》於13日公開今年入圍名單，其中電視部門「女子最優秀演技賞」競爭依舊激烈。最終入圍者包括《妳和其餘的一切》金高銀＆朴智賢、《莎拉的真偽人生》申惠善、《未知的首爾》朴寶英，以及《暴君的廚師》潤娥。不過最讓人震驚、也最讓粉絲心疼的，還是金裕貞最終未能入圍。



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《親愛的X》中，金裕貞飾演的白雅珍，是一個為了爬上頂端不惜戴上面具、甚至踩著他人前進的複雜角色。她幾乎以「脫胎換骨」般的演出徹底撕下童星標籤，將角色的冷酷、瘋狂與脆弱層層堆疊，每一集都讓人看得起雞皮疙瘩。播出後不僅話題不斷，更被大讚「沒有金裕貞就沒有白雅珍」、「演技進化到另一個層次」，在入圍名單公布前，也早已被不少劇迷視為視后熱門人選之一。



然而結果揭曉後，不只金裕貞，就連《親愛的X》整部作品也「全數落榜」，讓不少網友紛紛直呼：「被忽略了嗎」、「不理解」、「真的好可惜，本來以爲他是視后有力競爭者」、「金裕貞演得這麼好，竟然沒有入圍」、「這個角色不是誰的能演的」、「演技完全大爆發耶」等等，討論聲量持續延燒。



雖然這次未能入圍難免令人感到可惜，但金裕貞下來仍將以新作品與觀眾見面。她已完成電影《復仇鬼》的拍攝，並預計於3月起投新劇《100日的謊言》的拍攝工作。該劇結合諜報與愛情元素，講述天才扒手「李佳景」（金裕貞 飾）潛入朝鮮總督府偽裝就業100天，從假密探一路成長為真正密探的過程，並將與朝鮮翻譯官「金泰雄」（朴珍榮 飾）展開一段緊張又浪漫的愛情故事，備受期待。



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