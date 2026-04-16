视后热门人选竟落榜？金裕贞《亲爱的X》演技大爆发却零入围掀热议，网友心疼：真的太可惜

金裕贞在《亲爱的X》中交出堪称「人生代表作」等级的演技，却最终无缘《百想艺术大赏》入围名单，引发外界一片震惊，也让不少粉丝直呼难以接受。
《第62届百想艺术大赏》於13日公开今年入围名单，其中电视部门「女子最优秀演技赏」竞争依旧激烈。最终入围者包括《你和其余的一切》金高银＆朴智贤、《莎拉的真伪人生》申惠善、《未知的首尔》朴宝英，以及《暴君的厨师》润娥。不过最让人震惊、也最让粉丝心疼的，还是金裕贞最终未能入围。
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《亲爱的X》中，金裕贞饰演的白雅珍，是一个为了爬上顶端不惜戴上面具、甚至踩著他人前进的复杂角色。她几乎以「脱胎换骨」般的演出彻底撕下童星标签，将角色的冷酷、疯狂与脆弱层层堆叠，每一集都让人看得起鸡皮疙瘩。播出后不仅话题不断，更被大赞「没有金裕贞就没有白雅珍」、「演技进化到另一个层次」，在入围名单公布前，也早已被不少剧迷视为视后热门人选之一。
然而结果揭晓后，不只金裕贞，就连《亲爱的X》整部作品也「全数落榜」，让不少网友纷纷直呼：「被忽略了吗」、「不理解」、「真的好可惜，本来以爲他是视后有力竞争者」、「金裕贞演得这么好，竟然没有入围」、「这个角色不是谁的能演的」、「演技完全大爆发耶」等等，讨论声量持续延烧。
虽然这次未能入围难免令人感到可惜，但金裕贞下来仍将以新作品与观众见面。她已完成电影《复仇鬼》的拍摄，并预计於3月起投新剧《100日的谎言》的拍摄工作。该剧结合谍报与爱情元素，讲述天才扒手「李佳景」（金裕贞 饰）潜入朝鲜总督府伪装就业100天，从假密探一路成长为真正密探的过程，并将与朝鲜翻译官「金泰雄」（朴珍荣 饰）展开一段紧张又浪漫的爱情故事，备受期待。
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