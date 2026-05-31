池睿恩爆料邊佑錫真實性格！直言他「聽不懂人話」，李光洙神回應令全場爆笑XD

近期公開的 YouTube 節目《藉口GO》，在劉在錫的主持下，聚集了 Netflix 綜藝《劉在錫的民宿法則！》一起出演的夥伴李光洙、邊佑錫、池睿恩，其中，池睿恩提到了邊佑錫的真實性格引發關注。

當天，池睿恩表示自己和邊佑錫變熟了，並提到兩人曾在寒冷天氣下進行拍攝。對於邊佑錫回憶當時覺得很溫暖一事，池睿恩則說：「有點失望。」



接著池睿恩笑著表示：「其實他有點聽不太懂別人在說什麼。」直白的話語引發現場笑聲不斷。劉在錫則說：「大家真的都和邊佑錫變熟了。睿恩原本很怕生、對佑錫有點拘謹，但現在兩人已經變成比誰都更會互相吐槽的關係了。」





李光洙也表示：「他們兩個根本無法溝通，好像彼此是外國人一樣。」對此，邊佑錫則反擊說：「（池睿恩）才是不太會講話的人。」再次逗得眾人大笑。





四人透過 Netflix 綜藝節目《劉在錫的民宿法則！》結緣並展現合作默契。宗旨是以「初次挑戰營地主人」的劉在錫為核心，搭配性格各異的員工李光洙、邊佑錫、池睿恩，一同在營地展開吃住玩樂的團體生活。目前節目已公開至第5集，第6至10集預計將於6月2日接續上線。



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