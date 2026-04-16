李星民近況曝光：「瘦到脫相」！ 粉絲哭喊：哥你還好嗎？

韓國資深演員李星民最近結束東歐旅行後，整個人明顯瘦了一大圈，憔悴模樣讓粉絲超震驚。 日前他上YouTube節目《藉口GO》，和劉在錫、池錫辰、梁世燦一起重溫旅行後的幕後花絮，預告片一曝光，網友全被他驟變的外型嚇到。

影片中劉在錫透露：「《風向GO2》結束後其實應該早點聚一下的，趁餘韻還在的時候。」大夥這才開始聊起旅行中的小故事。 李星民回憶說：「你們一直問我有沒有買貓的碗。」劉在錫則苦笑回應自己為了女兒娜恩，精心挑選了手工鉛筆，結果「娜恩好像沒有很喜歡」，讓現場笑聲不斷。





不過最讓網友關注的，是李星民整個人瘦到幾乎脫相，和《風向GO2》拍攝時相比，明顯消瘦許多。 網友紛紛留言關心：「星民哥怎麼瘦成這樣... 要保重身體啊！不然怎麼拍《風向GO3》」、「馬蜂哥（粉絲對他的暱稱）怎麼變這麼憔悴，是為了拍戲刻意減肥嗎？」、「不是啊，這位怎麼瘦成這樣，嚇到我了啦！」等。



不少人擔心他的健康狀況，紛紛猜測是不是因為作品需求才刻意減重，也希望他能好好照顧身體，快點恢復元氣。

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