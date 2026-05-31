一句「披薩超好吃」讓店家爆單！BTS V隨口一誇，美國小店湧入全球ARMY擠爆

防彈少年團的V一句話，竟然讓美國一間在地披薩店生意直接爆掉！

前不久V在於加州史丹佛體育場的首場演唱會上，結尾時隨口說了句：「我第一次來史丹佛，這裡的披薩真的超好吃，我覺得這是最棒的！」他還幽默地補了一句：「聽說史丹佛大學很有名，我也可以去讀嗎？」瞬間讓全場笑翻。

雖然V當下沒有具體說出是哪一家店，但神通廣大的粉絲馬上搜出，防彈成員們造訪的是位於紅木城的披薩店「Vesta」。 消息一出，全球ARMY立刻湧入朝聖，店家瞬間迎來史上最誇張的排隊人潮。Vesta的老闆接受當地媒體訪問時，又驚又喜地說：「因為粉絲們，我們度過了有史以來最忙的一個星期一！」他表示，真的很榮幸也很感謝BTS喜歡他們的食物。



這波「V效應」可不只是粉絲在瘋，連美國主流媒體也爭相報導，包括《People》雜誌、《舊金山紀事報》、NBC、CBS等都跟進，紛紛關注「V的一句話如何讓一家小店瞬間翻紅」。



防彈少年團在5月16、17、19日三天，於史丹佛體育場舉辦世界巡迴演唱會，總共吸引15萬名觀眾入場。 而V在巡演期間，一直很自然地介紹每個到訪城市的文化與景點，這次的披薩發言與其說是美食推薦，更像是他對當地表達喜愛、與粉絲拉近距離的方式。 只能說，天王的嘴，披薩店的命啊！

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