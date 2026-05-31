收視暴衝13.7%！《我的王室死對頭》許楠儁覺醒前世記憶，林知衍再遭威脅左右為難

SBS奇幻浪漫劇《我的王室死對頭》昨晚播出第8集，收視率創下了全國 10.4%、最高 13.7%的佳績，再度刷新自身最高收視紀錄，橫掃當週所有迷你劇及同時段冠軍。 在 20 至 49 歲的核心收視群中，最高瞬間更飆到 5.1%，在韓網討論區呈現毫無對手的狀態。

劇中，申瑞霜（林知衍 飾）機智地應對媒體，順利幫車世界（許楠儁 飾）解決公關危機，兩人也正式坦誠彼此的心意。

世界對毛泰姬（蔡書安 飾）劃清界線，憤怒的毛泰姬隨即散佈了關於瑞霜的惡性謠言，露出了其險惡的本色。 瑞霜不僅沒被打倒，反而為了幫琴菩薩討回公道而潛入神堂，意外抓包該處竟是個「吸血邪教組織」，成功反轉形象。 與此同時，世界也再次拒絕了泰姬的要求，並警告她不準動瑞霜一根汗毛。



崔門道（張勝祖 飾）以奶奶為要挾，逼迫瑞霜捏造醜聞、解除與世界的婚約。 瑞霜想起，前世的團心同樣曾遭受世子（張勝祖 分飾）類似的威脅，讓觀眾感到更加揪心。 正當瑞霜心碎之際，世界卻再度深情直球告白：「你是我第一個真正的盟友，你是我的唯一。」再次動搖了瑞霜的心。



而昨晚最讓人起雞皮疙瘩的，絕對是結尾那顆「核彈級反轉」！透過世界的夢境，300年前團心、李賢（許楠儁 分飾）與世子三人之間的悲劇終於揭開：團心為了守護李賢，迫不得已在世子面前做偽證; 而李賢同樣為了保護團心，甘願承受所有的指責。



從夢中驚醒的世界串聯起至今為止的所有線索，推測夢中的「團心」就是瑞霜。 最終，他前往派對現場找到了瑞霜，並追問道：「姜團心，妳到底是誰？」



前世殘酷的惡緣，將會對現世的瑞霜和世界帶來什麼樣的波瀾？ 穿梭於前世與今生的三人，接下來的命運又將走向何方？ 《我的王室死對頭》每週五、六更新，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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