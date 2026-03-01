金裕貞短髮亮相散發沉穩女人味！網友驚呼「以為是宋慧喬」3月將投入新劇《100日的謊言》拍攝

近日，金裕貞在個人 IG 分享多張自拍照。公開的照片中，她以俐落短髮造型亮相，完美消化全新髮型，整體氛圍與過去的清純形象截然不同，多了幾分沉穩與女人味，展現更成熟的一面。

此外，金裕貞日前也現身於義大利舉行的 Brunello Cucinelli 活動。當天她以整齊短髮搭配白色西裝出席，造型簡約卻不失氣場，散發幹練又高級的時尚感，再度成為現場焦點。

照照片曝光後隨即引發熱烈討論，網友紛紛留言表示：「裕貞真的長大了」、「短髮太適合她了」、「差點以為是宋慧喬」、「瘋了！就這樣拍一部電視劇吧」、「黑髮短髮真的很適合...真美麗」、「有宋慧喬的感覺」、「白雅珍剪短髮了啊」、「好像完全擺脫了童星形象.. 非常帥氣和漂亮」、「給人一種成熟美和知性美」、「美女果然剪短髮也好看」、「好像做什麼都很漂亮」等，反應相當熱烈。

去年，她在《親愛的X》中擔任主演，飾演從人生谷底一路攀升為頂級女演員「白雅珍」，以細膩又壓抑的演技詮釋角色的雙面性格，再次獲得觀眾肯定。



目前，金裕貞已完成電影《復仇鬼》的拍攝，並預計於3月起投入tvN新劇《100日的謊言》的拍攝工作。《100日的謊言》是一部諜報羅曼史電視劇，講述天才扒手「李佳景」（金裕貞 飾）在朝鮮總督府偽裝就業100天，作為假密探活動，最終成為真正密探的過程，以及她與朝鮮翻譯官「金泰雄」（朴珍榮飾）之間展開的浪漫愛情故事，備受期待。



