金裕貞四大必追作品！從《雲畫的月光》女扮男、《與惡魔有約》瘋代表、再到《親愛的X》暗黑女王

你是從什麼時候注意到「國民妹妹」金裕貞的呢？出道第23年，她仍然不斷更新「人生角色」，今年就來推薦一下我口袋裡特別喜愛她的韓劇作品，看看我們喜好是不是相近吧～！

PS：這一篇主要是針對她當女一號的作品喔！

▼2016年，金裕貞與朴寶劍合作的古裝韓劇《雲畫的月光》，這也是金裕貞一次很重要的蛻變，真正讓人感受小女孩長大了的一部戲，當年也是非常的紅。



主演的契合度和甜蜜指數也是相當棒！金裕貞飾演的「洪羅溫」女扮男裝進宮當內官（太監），陪在王世子朴寶劍的身邊，那份禁忌的愛戀，兩人治癒的笑容和深厚的情感，成就了相當多的名場面，至今都是經典中的經典之作～！



▼2021年，金裕貞與安孝燮合作的古裝韓劇《紅天機》，講述進入景福宮的絕世美女畫工紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監河覽（安孝燮 飾）及風流倜儻的亮明大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



主角河覽與紅天機緊緊牽在一起的命運，如同互補般的存在，虐心的劇情也讓他們之間的情感更加濃郁，互動非常的甜，兩人的笑容都讓大家非常有好感。



▼2023年，我個人最最最最最喜歡的一部劇，那就是金裕貞與宋江合作的奇幻浪漫劇《與惡魔有約》，講述一夜之間失去能力的惡魔鄭九元（宋江 飾），與四面楚歌的財閥繼承人都到曦（金裕貞 飾）之間的「異種」同居羅曼史。



兩人的超高顏值站在一起就是很登對，正片好看，花絮更好看，雙人採訪更更更好看！兩人互動自然又有趣，感覺就是很懂對方笑點的那種感覺，當時雖然收視率不高，但是這部劇在Netflix上的播放量，名列前茅，網上討論度也非常高，受到許多網友喜愛。





▼2025年，金裕貞與金永大＆金度勳合作的懸疑韓劇《親愛的X》，金裕貞再次成功蛻變，飾演患有反社會型人格障礙症的頂級女演員－白雅珍，真的有被她那笑裡藏刀的可怕演技給震撼到，也可以感受到她多年累積的演技實力。





這部劇特別出演的洪宗玄、黃寅燁、金智勳，也和金裕貞有著頻繁且令人印象深刻的對手戲，光是看他們的合作就相當過癮，如果想看不一樣的金裕貞，就絕對不能錯過這一部。



還有兩部也屬於輕鬆可追的作品，一個是2018年跟尹鈞相合作的《先熱情地打掃吧》，



另一個則是2020年和池昌旭合作的《便利店新星》，有興趣的人可以找出來追看看！



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞