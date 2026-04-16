《柔美3》申馴鹿失言慘遭「出征」！金載原竟稱「馬爾濟斯智商低還吃」？ 本人緊急發聲謝罪XD

剛開播的《柔美的細胞小將 3》迎來全新男主角，由金載原飾演新進 PD「申馴鹿」，沒想到才剛登場，一開口就惹毛了全韓國的馬爾濟斯飼主，連女主角金高銀都看不下去，直接呼籲大家「團結抗議」，最後逼得金載原本人不得不親自發聲道歉！

在最新劇情中，金高銀飾演的作家「柔美」正幫朋友照看馬爾濟斯「可可」。 當申馴鹿與柔美開會時，竟口無遮攔地批評：「馬爾濟斯智商很低耶」、「馬爾濟斯不是還會吃屎嗎？」這番話讓柔美瞬間石化，深怕「可哥」受創趕緊摀住牠的耳朵，體內沉睡已久的「髒話細胞」更被這隻「毒舌馴鹿」瞬間喚醒！



該場面播出後，社群平台瞬間炸鍋，TVING 官方 IG 湧入無數名頂著馬爾濟斯頭像的用戶「幽默抗議」。 飼主們崩潰留言：「我家狗狗早就戒掉吃屎了！」、「馴鹿先生，出來單挑吧」、「去吃屎的是你吧XD」。 最搞笑的是，金高銀也下場「補刀」，留言號召：「全體犬主們，團結起來吧！」讓戰況一發不可收拾。



面對排山倒海的「汪星人怨氣」，金載原本人昨日在 IG 限時動態分享該段影片，並用大大的字體誠懇寫下：「向全國的馬爾濟斯飼主們致歉！」 求饒姿態與戲內的傲嬌形象截然相反，讓網民笑瘋。



《柔美的細胞小將 3》講述成為明星作家的柔美，在平凡日常中遇到如同青天霹靂般的意外人物，再度迎來「細胞刺激共感羅曼史」。 目前海外由 HBO Max 同步上架，想看馴鹿如何繼續踩地雷？ 趕快追起來！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞