《21世紀大君夫人》IU演技大變身！成熙周CEO是個「慾望、個性、可愛」兼具的魅力角色

IU 在 Disney+ 全新韓劇《21世紀大君夫人》中，飾演財閥家族次女、美妝集團CASTLE Beauty的CEO－「成熙周」代表，再次展現演技上的全新轉變。

《21世紀大君夫人》以21世紀採取君主立憲制的大韓民國為背景，講述一位雖然擁有一切卻因「平民」身分而感到不滿的財閥女子，與一位身為王子卻什麼都無法擁有而悲傷的男人，兩人共同開創命運、打破身分限制的浪漫愛情故事。



IU 所飾演的「成熙周」是一位兼具美貌、能力與財力的完美財閥，但同時也背負著「平民」身分限制的人物。為了得到自己唯一沒有的「身分」，她選擇與理安大君（邊佑錫 飾）簽訂契約婚姻，並成為推動劇情發展的核心人物。



劇中她以「慾望、個性、可愛」三個詞來形容成熙周，並表示：「一開始她有著難以控制的慾望與古怪的個性，但隨著劇情發展，內心的缺失逐漸被填補，也會展現許多可愛又帥氣的一面。」預告了一個立體角色的誕生。



在發佈會上，她也提到：「熙周是一個既容易煩躁、愛生氣、慾望強烈，但同時又很可愛的角色。」她表示：「在閱讀劇本時就覺得角色非常有魅力，因此幾乎沒有猶豫就決定出演。」展現出對角色的喜愛。她也補充：「因為華麗的服裝與飾品，角色也有點像是網紅的感覺。」進一步提升外界對角色表現的期待。



IU 出演過《Dream High》、《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》、《苦盡柑來遇見你》等多部人氣作品，每一部都同時證明了收視與作品性，逐漸確立了「值得信賴的演員」地位。特別是去年透過全球熱門的 Netflix 韓劇《苦盡柑來遇見你》，她完美消化一人分飾兩角的演技，獲得大眾與評論界的高度讚賞，並橫掃各大頒獎典禮，包括第4屆青龍系列大獎最佳女主角、第20屆首爾國際電視節 K-Drama 部門女演員獎，以及 2025 亞洲明星盛典（AAA）包含年度演員大獎在內共6座獎項。

本作也是 IU 首次出演 MBC 電視劇，同時也是她時隔約一年回歸的小螢幕作品。IU 將以不同於前作的魅力、更加立體的角色，以及紮實的演技，再次吸引觀眾的目光。

目前，MBC 韓劇《21世紀大君夫人》將於每週五六晚間9點40分播出，海外可透過 Disney+ 觀看。



（延伸報導：《21世紀大君夫人》首播！IU 霸氣喊「我從未失去過業界第一」邊佑錫高EQ回應演技質疑）



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞