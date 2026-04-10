《21世紀大君夫人》今日首播！IU霸氣喊「我從未失去過業界第一」邊佑錫高EQ回應演技質疑

Disney+ 獨家播出的全新韓劇《21世紀大君夫人》的兩位主演 IU 與邊佑錫分享了在作品公開前的感想。

《21世紀大君夫人》是一部以 21 世紀君主立憲制為背景的電視劇，講述一位擁有一切的財閥女子，卻因身分只是平民而感到不滿；以及身為王的兒子卻無法擁有任何東西而感到悲傷的男人，兩人突破命運與身分束縛的浪漫故事。



原來導演是最後加入的！

當天發佈會上大部分的目光都集中在兩位主角身上。朴峻華導演也表示：「這是一個必須要成功的作品。兩位演員確定出演後我才加入的，決定參與這部作品也是因為他們。」並笑說：「我的女兒也非常喜歡這兩位演員，到了收尾階段，我覺得自己做了正確的選擇。」表達對兩人的感謝。



此前邊佑錫憑藉 tvN《背著善宰跑》掀起現象級人氣，一躍成為炙手可熱的明星。本劇作為他的下一部作品，也有人認為相較於人氣，他的空白期稍微長了一些。



邊佑錫高EQ回應演技質疑

對此邊佑錫表示：「非常感謝大家給予我這麼多關心與喜愛。比起感到負擔，我更希望大家繼續喜歡我。今後也會回應大家的關心與愛，盡全力努力並持續進步。」並笑說：「我很喜歡大家的關注。」



當被問到是否對收視率感到壓力時，他表示：「只要盡了全力，就應該謙虛接受結果。希望大家多多關注與支持。」並強調：「比起壓力，我更在意的是要把角色詮釋好，這才是演員應有的心態。」

對於預告公開後部分觀眾提出的演技擔憂，邊佑錫也沉穩回應：「對演員來說，湧來的關注本身就是一種幸福，同時也是責任感。對於那些擔憂的目光，我與導演持續溝通，努力讓表演更加深入，希望觀眾能完全共感理安大君的情感與故事，因此每一個瞬間都全力以赴。」

IU：「我從來沒有失去過『業界第一』的頭銜」

IU 則是在 Netflix 系列《苦盡柑來遇見你》大獲成功後，帶著新作品回歸。對此 IU 表示：「《苦盡柑來遇見你》獲得了很多喜愛，我自己也投入了很多感情，所以反而讓我的心情更輕鬆。當然這部作品本身也有壓力，但因為與《苦盡柑來遇見你》的風格不同，所以並沒有來自那部作品的負擔。」

談到《21世紀大君夫人》的魅力，IU 表示：「第一次看劇本時，就覺得節奏非常流暢，一口氣就能讀完，而且角色之間的交織與衝突都被自然地呈現出來。」同時也毫不掩飾對自己飾演角色「成熙周」的喜愛。



當被要求分享飾演成熙周的感想時，IU 自信地表示：「我從來沒有失去過『業界第一』的頭銜，《大君夫人》團隊也會以成為業界第一為目標打造這部作品。」



備受自信加持的邊佑錫與 IU，是否能透過《21世紀大君夫人》延續話題度與品牌影響力，也引發外界關注。本劇將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分首播，海外由 Disney+ 獨家上線。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞