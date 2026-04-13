《RM》池睿恩戀愛了！男友是Jennie神曲《like JENNIE》編舞家VATA，還是94年同齡親故

演員池睿恩與舞者VATA這對1994年出生的同齡好友，最近被爆出從「教會朋友」悄悄升格成戀人，低調談著青春感十足的戀愛。 兩人因為共同的興趣與信仰越走越近，彼此在各自領域努力，一個是演員，一個是舞者，互相支持超有愛。

去年池睿恩與池錫辰組成企劃團體「忠州池氏」，站上「Waterbomb Seoul 2025」舞台時，VATA就已經在背後默默應援。 為了他們的新歌《Milkshake》，VATA還親自編舞，展現出滿滿的誠意與才華。



池睿恩畢業於韓國藝術綜合大學演技系，2017年透過網劇《How To》出道，之後陸續演出《Yellow》、《貓咪的味道》、短片《天黑了》、《演員課程》等作品。 後來她加入Coupang Play《SNL Korea》系列班底，憑藉搞笑演技瞬間爆紅，接著更成為SBS《Running Man》固定成員，綜藝、戲劇雙棲發展，人氣持續飆升。



至於VATA，他是舞團「We Dem Boyz」的隊長，帶領團隊在2022年Mnet《Street Man Fighter》拿下亞軍，實力與舞台魅力獲得肯定。 當時他在階級任務中為ZICO的《新鞋》創作編舞，掀起一波挑戰熱潮。 最近他還為BLACKPINK Jennie的熱門歌曲《like JENNIE》編舞，再度成為話題焦點。 這對低調又才華洋溢的同齡情侶，真的讓人超想敲碗合體啊！

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