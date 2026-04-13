《21世纪大君夫人》IU演技大变身！成熙周CEO是个「欲望、个性、可爱」兼具的魅力角色

IU 在 Disney+ 全新韩剧《21世纪大君夫人》中，饰演财阀家族次女、美妆集团CASTLE Beauty的CEO－「成熙周」代表，再次展现演技上的全新转变。

《21世纪大君夫人》以21世纪采取君主立宪制的大韩民国为背景，讲述一位虽然拥有一切却因「平民」身分而感到不满的财阀女子，与一位身为王子却什么都无法拥有而悲伤的男人，两人共同开创命运、打破身分限制的浪漫爱情故事。



IU 所饰演的「成熙周」是一位兼具美貌、能力与财力的完美财阀，但同时也背负著「平民」身分限制的人物。为了得到自己唯一没有的「身分」，她选择与理安大君（边佑锡 饰）签订契约婚姻，并成为推动剧情发展的核心人物。



剧中她以「欲望、个性、可爱」三个词来形容成熙周，并表示：「一开始她有著难以控制的欲望与古怪的个性，但随著剧情发展，内心的缺失逐渐被填补，也会展现许多可爱又帅气的一面。」预告了一个立体角色的诞生。



在发布会上，她也提到：「熙周是一个既容易烦躁、爱生气、欲望强烈，但同时又很可爱的角色。」她表示：「在阅读剧本时就觉得角色非常有魅力，因此几乎没有犹豫就决定出演。」展现出对角色的喜爱。她也补充：「因为华丽的服装与饰品，角色也有点像是网红的感觉。」进一步提升外界对角色表现的期待。



IU 出演过《Dream High》、《月之恋人—步步惊心：丽》、《我的大叔》、《德鲁纳酒店》、《苦尽柑来遇见你》等多部人气作品，每一部都同时证明了收视与作品性，逐渐确立了「值得信赖的演员」地位。特别是去年透过全球热门的 Netflix 韩剧《苦尽柑来遇见你》，她完美消化一人分饰两角的演技，获得大众与评论界的高度赞赏，并横扫各大颁奖典礼，包括第4届青龙系列大奖最佳女主角、第20届首尔国际电视节 K-Drama 部门女演员奖，以及 2025 亚洲明星盛典（AAA）包含年度演员大奖在内共6座奖项。

本作也是 IU 首次出演 MBC 电视剧，同时也是她时隔约一年回归的小萤幕作品。IU 将以不同於前作的魅力、更加立体的角色，以及扎实的演技，再次吸引观众的目光。

目前，MBC 韩剧《21世纪大君夫人》将於每周五六晚间9点40分播出，海外可透过 Disney+ 观看。



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