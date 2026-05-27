韓劇女王不玩等待遊戲了！《21世紀大君夫人》導演認證：大女主才是現在進行式

執導MBC金土劇《21世紀大君夫人》的朴峻華導演，最近難得開聊他對劇中女性角色與愛情戲的看法，直言現在的戀愛劇真的該換換花樣了。

朴導演過去曾執導過《沒禮貌的英愛小姐》、《一起吃飯吧》、《今生是第一次》、《金秘書為何那樣》、《愛在獨木橋》還有《還魂》等夯劇，堪稱浪漫喜劇老江湖。 而這次的《21世紀大君夫人》是MBC劇本獎得獎作品，由新人編劇柳智媛執筆，乍看是典型的浪漫故事，但女主角從頭到尾主導關係，走一個「逆公式」路線，讓不少劇迷直呼新鮮。 有人更笑說：「這不是王子救公主，是公主把困在宮殿裡的王子拉出來！」還狂讚這部其實是「戀愛神作」。



朴導演坦言在接這部戲之前他真的看了超多愛情劇，越看越覺得「心動的表現方式跟感情的推進點好像都在重複」。 他也承認：「我一直在想，我呈現出來的這種感情線，對現在的觀眾來說會不會反而覺得有點悶？」他聊到第一次讀劇本時的感覺：「真的很像純情漫畫，但又出現了純情漫畫裡不太容易看到的女主角模樣。 成熙周（IU 飾）這個角色某種程度上『簡直狠到一個極致』，但觀眾似乎正是從這種反差中感受到新的樂趣。」



朴導演認為最近韓劇裡的女主角已經比以前主動太多了。 「她們很清楚地表達自己的想法跟情緒，有時候甚至誠實到讓人覺得『也太直接了吧』。 我覺得這種時代的變化，也自然被放進了這部作品裡。」他也強調，就算是看起來再強勢的角色，心裡還是有很多複雜的情感。



不只IU的角色有層次，朴導演也特別提到邊佑錫飾演的理安大君。 導演解釋理安大君一開始看起來超強勢，但因為對姪子的愛，再加上過去的創傷，導致他在面對攻擊或負面狀況時常常不敢輕易出手，「這些很複雜的情緒，都藏在角色裡面。 成熙周跟理安大君之間的關係，才是這部戲真正的『心動關鍵』，不像傳統愛情劇那種單方面誰救誰的設定，我更專注在『兩個人互相拉一把、彼此改變』的過程。」



導演舉例：「有一幕是成熙周牽起理安大君的手，帶著他一起往前走。 現實生活中，這種情況其實很難讓人心動吧？ 但那個當下，就是會有一種擋不住的情感流動。 就像有人把困在宮殿裡的王子給拉出來一樣。 我覺得正是這種瞬間，把這部戲獨有的心動感給推到最高點。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞