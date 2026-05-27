《大君夫人》4天衝破5萬國會請願門檻，國會正式受理「要求停播＋全面廢止」，恐步《朝鮮驅魔師》後塵

MBC金土劇《21世紀大君夫人》最近因為「歪曲歷史」爭議，燒到國會去了！一份要求劇組停播、甚至連同VOD和OTT平台內容全部下架的國會國民請願已經在短短四天內達標，累積超過5萬人連署。 根據國會規定，這項請願將正式送往相關委員會，進入審查程序。

這份國民請願於26日達成5萬人門檻的，指控《21世紀大君夫人》雖然設定在虛擬的大韓民國，卻胡亂使用中國風的服裝、禮儀跟台詞，根本是明顯的文化挪用跟歷史扭曲。 請願人痛批：「這不僅嚴重傷害國民情感，還向全世界傳播錯誤的韓國文化認同。」要求不緊緊只是事後修改，而是要求直接停播，並把已經上架的VOD跟OTT內容全部銷毀，更呼籲建立制度，永久杜絕這種「文化掠奪型」的影視作品。接下來，這部劇的命運就要看國會怎麼處理了。 請願內容會送到相關委員會審查，之後可能送進本會議決，或是移交給政府。



大家印象最深的類似案例就是2021年同樣因為歷史歪曲爭議而停播的《朝鮮驅魔師》。 當年青瓦臺國民請願也是短短一天就湧入7萬人同意，最後在主要廣告商紛紛撤廣告的壓力下，SBS只播了兩集就宣佈取消後續播出，連版權購買合約都終止了。



這次《21世紀大君夫人》的請願連「VOD和OTT全面下架」都寫進去了，所以國會在審查時，很可能會一併討論電視台、全球OTT平台的後續修改義務、海外版本的更正責任，以及是否要強制建立事前考證諮詢機制。



除此之外，文化體育觀光部也開始針對韓國內容振興院對這部劇的製作費補助是否監督不力啟動調查。 《21世紀大君夫人》可是韓國內容振興院2025年「OTT特化內容製作支援」計劃中「長篇戲劇類」的最終選定作品，這個計劃總共75億韓元，補助7部作品，其中戲劇類只有4部從89個申請案中脫穎而出。 韓國內容振興院預計5月會進行成果評估，如果認定不合資格，將討回補助金！

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