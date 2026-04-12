泰民首登科切拉封神！一口氣狂炸 6 首新歌驚艷全球，「汗濕襯衫」誘惑爆表、首位韓男 Solo 寫歷史

SHINee 泰民正式寫下歷史！於 12 日（當地時間）強勢登上美國加州 Coachella（科切拉音樂節） 舞台，不僅成為首位進駐科切拉正式陣容並帶來單獨舞台的韓國男歌手，更在 50 分鐘的表演中展現了「降神級」的演出實力。 即便現場發生嚴重的音響事故，泰民仍以超強心理素質鎮壓全場，再次刷新 K-Pop 演藝標竿！

6首新歌首度曝光！汗濕襯衫辣翻全場

泰民上午 11 點 30 分現身莫哈韋舞台（Mojave Stage），一開場便以仙氣十足的全白套裝亮相。 他將經典歌曲與新作品完美交織，先以〈Sexy In The Air〉、〈WANT〉拉開序幕，接著在〈MOVE〉與〈Guilty〉、〈Heaven〉、〈Advice〉、〈IDEA〉中展現了招牌的性感力量，即便汗水浸透襯衫，動作依然精準如刀。



最讓粉絲瘋狂的是，泰民此次竟然「大放送」，驚人地首度公開了 6 首未發表新歌，讓現場及在線觀看的粉絲集體暴動，直呼：「這根本是個人演唱會等級！」、「新專輯預感要大發！」



這次演出再次證實了泰民的舞台實力，即便因激烈編舞導致襯衫被汗水濕透，依然維持了優質的現場演唱。 在〈Guilty〉後半部展現了充滿力量的即興高音，在〈Advice〉及部份新歌中彈奏三角鋼琴，進一步提升了舞台的扎實度。 很多網友讚歎驚呼：「這才是K-Pop真正令人著迷的魅力」、「超愛他在台上像瘋子一樣舞蹈」、「新歌超好聽，跪求名字」、「泰民貢獻了科切拉史上最佳的K-Pop表演」。



主辦單位出大包！直播音訊消失 8 秒引觀眾不滿

然而，在演出高潮曲目〈IDEA〉時，主辦單位發生嚴重技術失誤。 當泰民大喊「Let's Go！」帶領氣氛衝上頂點時，現場音訊竟突然斷訊長達 8 秒，隨後也雜音不斷，花了約 1 分 45 秒才完全恢復正常。 由於正值舞台能量邁向最高點的瞬間，觀眾的投入度也隨之驟降。 這與藝人的表演完成度無關，再次暴露出技術管理的重要性。



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首位韓男Solo登台！18日二度驚艷沙漠

身為首位登上科切拉個人舞台的韓國 Solo 男藝人，泰民全場幾乎以表演代替談話，僅感性表示：「我一直等待著這一刻。 很高興能與大家分享。」繼當日的震撼演出後，泰民預計於 18 日再次登台，接連引發全球樂迷期待。



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