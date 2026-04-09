《獵犬2》李相二公開好身材快速養成方法！「到大創買碗吃冰的飯」

4月3日在Netflix剛公開的電視劇集《獵犬2》描述兩位海軍陸戰隊出身，曾是擂台上的對手之後成為好友的建優（禹棹煥飾）與偶真（李相二飾），面臨暗網中靠高額賭金運營的非法地下拳擊集團威脅，是否該與他們正面對決？劇中打鬥場面非常多，李相二與禹棹煥以及Rain鄭智薰也都不吝露出各自的好身材。

《獵犬2》中李相二飾演的偶真總是建優最好的後盾，最堅定的助手，就像第一季一樣，李相二在準備拍攝第二季的期間也同樣對於身材進行了魔鬼訓練，但是他表示有了第一季的經驗，感覺似乎這次沒有那麼辛苦，拍攝第一季時他曾經公開自己的體脂肪比例只有7％左右，雖然這次沒有特別測量身體數值，不過似乎很快就找到了自己想要的身材目標。



他也透露拍攝的時間大約是在前年的12月，一直拍攝到去年夏天7、8月左右，做好運動以及健身的準備則是在4月的時候，劇情初期因為李相二的角色是教練，還比較沒有太多露出身體肌肉的鏡頭，所以大約運動了4到5個月，也一起學習拳擊，上一季拍攝時飾演拳擊選手，這次是教練所以就比較不一樣，有點比較晚開始鍛鍊身體。



幸好本次減重並沒有太多因為飲食管理上所受的苦，李相二表示自己真的很愛吃東西，但是一旦投入拍攝，必須打造健美體態，只要他下定決心就能控制飲食的開或關，一星期大約吃了4到5天的減肥餐，剩下的一兩天就吃其他口味的東西，就像運動選手們即使不在賽季或選秀時期也一樣，就算沒有拍攝時也持續好好的管理身材，這樣一來就不會覺得太困難了。



具體來說到底是怎麼進行飲食控制的呢？李相二表示常常都使用一樣的方法，就是在去大創買一個塑膠碗，然後把飯冷凍著吃，包含了玄米飯、雞胸肉、零卡的碳酸水以及蔬菜等等，他表示自己平常也不算是對於口味很計較的人，所以就算每天都吃一樣的東西也沒有什麼關係。果然有毅力能夠成功塑造好身材。

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