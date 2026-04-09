朴志訓變身「神級伙房兵」！新劇《菜鳥伙房兵》預告公開：料理之神附身，征服整個部隊

透過熱門電影《王命之徒》成功躋身千萬票房演員的朴志訓，新作將化身二等兵以 S 級料理實力征服韓國軍營！！

預計 5 月 11 日首播的 TVING 原創韓劇《菜鳥伙房兵》公開了江成宰（朴志訓 飾）的入伍報到影片，預告一位從二等兵成長為傳奇伙房兵的勇士即將誕生。



公開的影片以結束新兵訓練、前往所屬部隊的韓國陸軍江成宰略顯笨拙的模樣開始。原本幻想著要為大韓民國陸軍奉獻一切、燃燒自己的熱血場面，但現實卻是前輩們用充滿懷疑的眼神看著他。（由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐等人主演）



在還沒適應部隊生活前，江成宰因為一句「我會煮泡麵」，就突然被分配成了伙房兵。當他一走進食材倉庫，彷彿被某種神秘力量包圍。像是料理之神附身一般，他以媲美高級餐廳主廚的刀工與俐落的炒鍋技巧完成一道道看起來令人食指大動的料理，讓部隊成員沉浸在幸福之中。

不僅如此，即使被撲騰亂跳的雞嚇到而手忙腳亂，只要一拿起刀，他的眼神便瞬間像名廚般銳利發亮，他的活躍也為江臨哨所帶來一股新風。正如江成宰所說：「真心做出的美味料理，擁有打動人心的力量。」用餐時間也為全體官兵帶來了快樂。究竟伙房兵江成宰能提升士兵士氣的料理手藝中，究竟藏著什麼祕訣，令人更加好奇。



特別是在影片最後，隨著江成宰露出燦爛笑容的畫面，一道陌生聲音說出「歡迎你，勇士。」究竟這位溫暖迎接二等兵江成宰的人是誰，也引發了觀眾的好奇。

這部描繪二等兵江成宰不拿槍、改拿菜刀，不戴彈藥帶、改繫圍裙，逐漸成長為「傳奇伙房兵」過程的軍隊料理奇幻劇——TVING 原創劇《菜鳥伙房兵》將於 5 月 11 日晚間 8 點 50 分在 TVING 與 tvN 首播，並在 HBO Max 同步上線。

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