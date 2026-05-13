朴志訓主演新劇《菜鳥伙房兵》口碑越燒越旺！僅播兩集收視就高達6.2%

（談及劇情）TVING 原創韓劇《菜鳥伙房兵》中，朴志訓以充滿真心的料理打動了部隊成員們的心。

12日播出的全新韓劇《菜鳥伙房兵》（編劇 崔龍、導演 趙南衡）第2集中，細膩詮釋了姜成宰（朴志訓 飾）角色的情感線。收視率也從第1集的5.8%上升0.4個百分點，來到6.2%，呈現火熱上升趨勢。

此前，第1集姜成宰因白春益（鄭雄仁 飾）中校吃下自己做的海膽海帶湯後突然昏倒，而被軍事警察帶走，遭遇軍旅生活最大的難關。然而，事後證實並非中毒或料理失誤，而是白中校因「紫蘇粉過敏」引發休克。更令人意外的是，白中校還對海帶湯的味道給予「彷彿看見天堂」的高度稱讚，迎來反轉。





姜成宰透過與諮商官的對話，再次想起已故父親的教誨，重新振作起來。他也在鼓勵之下，即使面對中隊長黃錫浩（李相二 飾）提出更換職務的建議，依然展現想繼續擔任伙房兵的決心。





尤其姜成宰活用「狀態視窗系統」，以醋去除陳年米的異味，並靠著香辣爽口的豆芽湯成功擄獲部隊成員們的味蕾，展現出身為伙房兵的成長。尹東賢（李洪耐 飾）兵長也被姜成宰的真心打動，逐漸敞開心房並與他培養默契，營造出溫暖氛圍。

然而，中隊長仍打算替姜成宰更換職務。為了說服中隊長，姜成宰精心炸了豬排，但任務卻失敗，就連狀態視窗系統也突然消失。姜成宰究竟能否克服職務調動危機，繼續走上優秀伙房兵之路，引發觀眾好奇。該劇每週一、二晚間8點50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上線。



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