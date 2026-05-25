粉絲苦等7年台北再現五人完整體！EXID組曲連發，被應援影片逼哭：「要粉絲喜歡我們10年不容易」

隊長率智問候時感性表示，距離上次完整體來台已是 2019 年，這麼長時間不知道LEGGO 有沒有想EXID呢？全體成員們隨後也一致表示，真的很高興可以來到台北開唱，為了今晚的演出，EXID更誠意滿滿大秀苦練的中文。慧潾用超標準的中文甜喊：「我好想你們！」隨後 Hani 和率智也大喊：「我愛你！」瞬間融化台下歌迷。正花也對著台下粉絲感性承諾，會毫無保留地表演給大家看，還會分享所有想說的話！



接著請EXID分享TMI，卻發生一連串逗趣的場面，慧潾突然在台上加戲、擅自做了個「Photo Time」取代原本的TMI任務，讓一旁的 LE忍不住幽默請她「照腳本來」，Hani 更是大方公開，透露自己為了今天的演出，特地去打了「鼻洞」！率智則分享昨日為了想念的小籠包名店，足足排隊等了160分鐘！正花則是覺得自己的TMI就是「前幾首舞蹈動作完全都沒跳錯」！LE則感性收尾，向所有不離不棄的粉絲們致上最深的感謝。



今晚演出的另一大亮點，則是成員們各自帶來了精采絕倫的Solo舞台。其中，正花特別獻唱了自己在本月10日剛發行的個人專輯中親自作詞作曲的新歌〈Sun Love〉。隨後，全體成員再度合體，帶來大家最耳熟能詳的招牌神曲三連發！當〈Ah Yeah〉、〈Hot Pink〉到紅遍全球的逆襲神曲〈Up & Down〉前奏依序響起，熟悉的性感骨盆舞再現，全場萬名粉絲瞬間陷入瘋狂、整齊的應援聲將演唱會氣氛拉到最高點。



演唱會尾聲，當舞台大螢幕突然播放台灣粉絲自製的應援影片時，直接讓五位成員集體看哭。率智更是紅了眼眶，揪心告白：「看到這些影片，就像是把我們過去的一些拼圖，一個一個拼起來看的瞬間。其實會覺得非常感謝，同時也帶著一點抱歉，真心謝謝大家。」哭到眼睛紅腫的慧潾一度哽咽到說不出話來，緩和了情緒後才接著說：「一個人哭和五 個人一起哭的感覺相當不同。粉絲們要喜歡我們 10 年，真的相當不容易，沒想到我們還是一起走到現在，非常謝謝大家。」Hani則哭著說：「影片中的大家曾經是這麼的美好…」不料話還沒說完，立刻被LE打斷：「不要用過去式！我們現在也很美啊！」



自認「最會忍眼淚」的正花，今晚也流下感動的淚水，她哽咽向台下告白：「今天忍不住的原因，是因為深深感受到了大家的愛，但多到沒辦法用言語去表達，真的很愛大家！」 後來由率智問台下粉絲們：「大家今天可以不回家嗎？」表達出對今日舞台的不捨。演唱會尾聲，EXID最後以〈LEGGO〉搭配〈How Why〉，為演唱會畫下燦爛句點。

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