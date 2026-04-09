新一代女團門面 ANNA @ MEOVV 出任某日牌護膚品亞太區最新代言人

繼韓國巨星全智賢及日本名模木村光希後，近日正式宣布委任GEN Z新生代女團MEOVV 日籍成員 ANNA 田中杏奈成為品牌亞太區最新代言人，並公開推出全新廣告企劃。

品牌先以預告片打頭陣，讓粉絲搶先感受 ANNA 的多變造型與全天候水潤光采，之後由ANNA 領銜主演的MV式廣告片以及絕密幕後花絮陸續推出，以橫掃Kpop的「貓系完顏」完美詮釋肌研「信心美肌」形象。

較早前 ANNA 抽空拍攝全新代言人廣告，在鏡頭前展現全天候水潤光芒。廣告以「24 小時 8 倍速」為概念，記錄她由清純學生造型、明亮黃色連身裙、淡藍優雅長裙，到閃爍動人的華麗禮服，百變造型下肌膚依然細緻透亮。是次廣告特別加入一位全新貓咪角色，與 ANNA 攜手入鏡，呼應 MEOVV 一直以來主打的貓系風格。當貓咪元素遇上肌研的純淨理念，在鏡頭下呈現出既靈動又細膩的畫面。

拍攝期間，ANNA 面對多次造型與場景切換，依然全程保持專業與最佳狀態，工作人員大讚她專業投入。即使長時間拍攝，肌膚依然透亮穩定。她分享道：「自從開始使用肌研之後，我學會給肌膚真正需要的成分，不多不少，剛剛好，反而越簡單越安心，肌膚狀態也穩定了。」





ANNA 續道：「能夠成為肌研亞太區的代言人真的令我非常高興，這不只是我的首個護膚品牌代言，更是我一直以來信賴的品牌！隊友們也為我感到開心，在得知我拍攝前有點緊張時，給了我很大的鼓勵。我還在宿舍大派肌研的面膜，跟成員一起來個Girl’s mask night！」

談到拍攝趣事，ANNA 笑言：「這次要和新加入的貓咪角色一起拍攝真的很有趣，雖然牠不是一隻真貓，我都要假裝跟牠互動，有時還要演出牠突然搶鏡的樣子，非常考驗演技！」





透過這次全新廣告企劃，ANNA 以 24 小時不間斷的光澤演繹，向大家展示真正由內而外散發的「信心美肌」，亦為肌研揭開全新篇章，讓每一位女生都能以「不多不少」的純粹護理，找到屬於自己的剛剛好光芒。

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