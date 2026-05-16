《菜鳥伙房兵》第3集先公開！朴志訓換上伙房兵制服登場，尹敬浩突喊「緊急情況」氣氛急轉，收視能否再創高備受期待

最近的熱播劇真的都很厲害！朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐、李相二主演的《菜鳥伙房兵》大家跟上了嗎？

《菜鳥伙房兵》改編自同名網路漫畫，講述一位用菜刀代替槍、用圍裙代替子彈帶的伙房兵，踏上拯救人生的征程，最終成為傳奇的軍事喜劇。第2集全國平均收視 6.4%、首都圈 6.7%，再度刷新自身最高紀錄，話題與收視表現同樣持續攀升，熱度相當亮眼。



在第2集中，姜成宰（朴志訓 飾）因製作「海膽紫菜湯」意外導致大隊長白春益（鄭雄仁 飾）暈倒，一度被軍事警察帶走調查，不過後續真相揭曉，其實是對方的「紫蘇粉過敏」引發休克事件，劇情反轉也讓緊張感與趣味性同時升溫。沒想到大隊長反而對料理讚不絕口，甚至形容「看見了天堂」，而中隊長黃錫浩（李相二 飾）雖提出調職建議，但姜成宰仍堅持留在伙房兵崗位不動搖，展現更明確的成長與決心。



為了說服中隊長，他甚至挑戰製作炸豬排，但沒想到中隊長不喜歡炸豬排，也因任務失敗導致系統狀態消失，讓角色再度陷入危機，也讓觀眾更加好奇他是否能突破困境，走向真正的「傳奇伙房兵」之路。



第3集先公開片段中，姜成宰（朴志訓 飾）正式換上伙房兵制服登場。尹東弦（李洪耐 飾）看到他在空中操作系統時忍不住疑惑問道：「你剛才在幹什麼？手指在空中晃來晃去？」姜成宰則隨口帶過，而尹東弦也笑著回應「看來你軍隊生活適應得挺快的！」沒想到下一秒朴宰英（尹敬浩 飾）突然衝進廚房大喊「緊急情況」，氣氛瞬間急轉，也讓人好奇下一集到底會發生什麼事。



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