朴志訓《菜鳥伙房兵》7.9%收視再創新高！韓網狂讚「又有趣又好笑」，結尾與全昭映擁抱畫面掀熱議

由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐、李相二主演的《菜鳥伙房兵》收視再創新高，引發熱議！

19日播出的第4集，全國家庭平均收視達7.9%、最高9.1%，首都圈更衝上平均8.3%、最高9.9%，再度刷新自身紀錄。劇中，朴志訓飾演的伙房兵姜成宰成功征服國會議員與軍官的味蕾，不僅有望被調往幹部餐廳，還獲得國軍TV採訪邀請，人氣也隨之直線上升。



不過劇情隨後急轉直下，姜成宰在廚房突然昏倒，並在神秘空間中與已故的料理人父親重逢，父親溫柔提醒他真正的料理不僅依靠技巧，更需要親身經歷過程才能成長；短暫重逢後，他被告知因食用「復活海帶湯」獲得重啟機會，醒來後更得知自己親手完成的「波莫多羅燉明太魚塊」獲得國會議員與高層一致好評，被譽為「白飯小偷」級美味，現場大家吃到料理時的誇張反應加上特效加持，真的超級爆笑 XD



這份好評也讓部隊迎來特別加菜聚餐，現場氣氛高漲，使姜成宰被看好可能調往幹部餐廳；雖然大隊長（鄭雄仁 飾）表達調任意願，但哨所所長（韓東希 飾）認為時機尚早，堅決拒絕，使他的去向留下變數。



同時，部隊食材又爆出原產地標示錯誤、新鮮度不足甚至即將過期等問題，讓姜成宰與上級都感到疑惑，而供應商態度冷淡更增添陰影；最後在國軍TV採訪現場，他又意外被熱情記者鄭敏雅（全昭映 飾）衝上前擁抱，兩人之間的關係也引發好奇，也讓後續劇情更加令人期待。



收視再次創高，也在韓網掀起熱議，韓網友：「希望能再漲一點」、「真的又有趣又搞笑」、「太有意思了，好期待週一」、「收視率瘋了啊，朴志訓連擊大發啊」、「週一、週二多虧伙房兵才能堅持下去」、「大家都沒有演技漏洞，超好笑」、「以後料理會做得越來越好，好期待」、「笑得肚子疼」等等，反應非常熱烈。

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