《猎犬2》李相二公开好身材快速养成方法！「到大创买碗吃冰的饭」

4月3日在Netflix刚公开的电视剧集《猎犬2》描述两位海军陆战队出身，曾是擂台上的对手之后成为好友的建优（禹棹焕饰）与偶真（李相二饰），面临暗网中靠高额赌金运营的非法地下拳击集团威胁，是否该与他们正面对决？剧中打斗场面非常多，李相二与禹棹焕以及Rain郑智薰也都不吝露出各自的好身材。

《猎犬2》中李相二饰演的偶真总是建优最好的后盾，最坚定的助手，就像第一季一样，李相二在准备拍摄第二季的期间也同样对於身材进行了魔鬼训练，但是他表示有了第一季的经验，感觉似乎这次没有那么辛苦，拍摄第一季时他曾经公开自己的体脂肪比例只有7％左右，虽然这次没有特别测量身体数值，不过似乎很快就找到了自己想要的身材目标。



他也透露拍摄的时间大约是在前年的12月，一直拍摄到去年夏天7、8月左右，做好运动以及健身的准备则是在4月的时候，剧情初期因为李相二的角色是教练，还比较没有太多露出身体肌肉的镜头，所以大约运动了4到5个月，也一起学习拳击，上一季拍摄时饰演拳击选手，这次是教练所以就比较不一样，有点比较晚开始锻炼身体。



幸好本次减重并没有太多因为饮食管理上所受的苦，李相二表示自己真的很爱吃东西，但是一旦投入拍摄，必须打造健美体态，只要他下定决心就能控制饮食的开或关，一星期大约吃了4到5天的减肥餐，剩下的一两天就吃其他口味的东西，就像运动选手们即使不在赛季或选秀时期也一样，就算没有拍摄时也持续好好的管理身材，这样一来就不会觉得太困难了。



具体来说到底是怎么进行饮食控制的呢？李相二表示常常都使用一样的方法，就是在去大创买一个塑胶碗，然后把饭冷冻著吃，包含了玄米饭、鸡胸肉、零卡的碳酸水以及蔬菜等等，他表示自己平常也不算是对於口味很计较的人，所以就算每天都吃一样的东西也没有什么关系。果然有毅力能够成功塑造好身材。

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