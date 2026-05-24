WOODZ連唱兩天全場狂飆名曲「Drowning」更誠意獻唱中文歌曲「幾分之幾」

實力派歌手WOODZ相隔兩年半再度來台舉辦巡迴演唱會，連續兩場全售罄，WOODZ也用高亢歌聲獻上精彩演出。除了大家耳熟能詳的好歌一首又一首，更特別為台北場的演出獻唱中文歌曲，盧廣仲的「幾分之幾」，發音相當標準以外更是唱出了WOODZ獨有的特色。

WOODZ一開場就展現超高亢嗓音高強度歌曲，一連演唱三首之後他用中文向大家問候「大家好，我是WOODZ！」並提到昨日他開心完成了第一場演出，今日也希望再度與大家共度難忘時光。 他也坦言剛剛在彩排時曾感到鼻塞不適，也詢問大家聽完了前三首歌曲之後有沒有感覺到不同？確認了大家的反應後，他表示已經努力解決了鼻塞問題，因為依然能夠為大家帶來完美演出。



WOODZ在舞台上忘情甩頭與跳動，也讓頭髮亂掉以及牛仔褲往下溜，他有點害羞地在台上重新調整了褲長。從第7首歌開始WOODZ帶來抒情曲風，而來到曾經橫掃韓國排行榜的名曲「Drowning」時，前奏一下全場就開始尖叫，也在全場一起High的狀況下大合唱，到了互動的段落，WOODZ更是請大家跟他一起合唱三首歌曲，分別是「CINEMA」「Drowning」與「I’ll Never Love Again」，全場粉絲們都將指定橋段演唱得非常到位，整齊程度與音量都讓WOODZ非常驚訝，更用中文大讚粉絲「好棒！真棒！厲害！」



被大家逗樂的WOODZ在即將進入下一Part之前顯得有些手足無措，拿錯了MIC架又放回，說話也稍微結巴了一點點，沒想到翻譯老師原汁原味呈現，讓WOODZ啼笑皆非，還對著後臺問：「老師連我結巴都…到底能學我到什麼程度？」後來他索性說了句中文「謝謝」，還故意停留三秒等待翻譯老師回應，後來他才發現老師並不打算翻譯中文，WOODZ才調皮地笑出來。



WOODZ也為台北的粉絲們準備了一個禮物，也是特別練習的中文歌曲，現場了盧廣仲的「幾分之幾」，柔情聲線的WOODZ唱出不亞於原唱的感覺，更有了獨特的味道。他也請粉絲們與他一起合唱這首歌曲，全場粉絲們也不斷有與偶像合唱的機會，WOODZ更開心地表示「這就是WOODZ的演唱會，大家都要一起開口唱歌！」接著看到粉絲們的手幅應援寫著「謝謝你找到自己的路」，他也相當感動，表示人的緣分很神奇，無論何時他也會支持著粉絲。



在安可段落時，WOODZ感性表示自己相隔兩年半再度來到台北，讓他非常感動，也表示一定會有機會再回到這裡，但在大家再度見面之前，請大家都要保持健康，他表示自己身體很健康，也隨時維持運動習慣，還加碼在台上秀手臂肌肉。最後他也與粉絲們留下難忘的全場大合照，WOODZ更對著特寫鏡頭送上飛吻，再度引發全場尖叫。



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