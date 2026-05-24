《屍速禁區》4天狂吸百萬客超車《王命之徒》！全智賢、池昌旭聯手展開極限智鬥，具教煥化身「韓版小醜」操縱進化喪屍

由《屍速列車》導演延尚浩執導，攜手天后 全智賢、男神 池昌旭、實力派 具教煥 夢幻合體的科幻災難鉅作 《屍速禁區》，上映僅4天已強勢衝破 108 萬 9,996 觀影人次，一舉超越了今年狂捲 1685 萬觀影人次的票房巨作《王命之徒》（後者第 5 天才破百萬），觀眾好評如潮！

獵奇設定驚悚度炸裂！喪屍互吐黏液傳授技能？

《屍速禁區》將故事舞台鎖定在一座因不明生物襲擊而遭到徹底封鎖的極限密閉大樓。 有別於以往喪屍片「只會無腦亂咬」的公式，這次的感染者大軍竟擁有極度恐怖的「群體智慧」！



片中喪屍們宛如共用 WiFi，只要接觸到彼此嘔吐的黏液，就能在瞬間將單一喪屍學會的新技能和新訊息隔空同步給整個群體，將倖存者的窒息感與絕望值直接拉到最頂點！不過這種設定也有致命傷——如果其中一隻喪屍接收到錯誤訊息，全體喪屍就會出現像電腦「當機」一樣的荒謬畫面。



具教煥變「瘋魔小醜」！全智賢化身軍師教授、池昌旭背姐逃生

具教煥飾演這場災難的幕後黑手、生物學博士徐英哲，誓要打造一個所有個體共享思想、沒有誤解的世界，一手釀造了這場危機。 可怕的是，他自稱活體疫苗，不僅不會被咬，甚至能像指揮樂團一樣遠程操縱喪屍，使政府和倖存者們陷入極度混亂之中。



全智賢演意外捲入戰場的生物工程學教授權世貞，她將剛毅女性的魅力發揮到極致，在危急關頭率先摸清了感染者們的進化模式，靈活運用專業知識與多變戰術，帶領倖存者們殺出求生血路。



池昌旭飾演大樓保全人員崔賢碩，在突如其來災難中展現極致家族愛，死命背著雙腿殘疾的姐姐崔賢熙（金新綠 飾）一同逃生，更讓極端狀況下的人類自私心和犧牲精神形成強烈對比。



坎城影展起立鼓掌！韓網好評炸裂

其實該片在今年坎城影展午夜單元首映時，就曾創下全場觀眾起立鼓掌7分鐘的超狂紀錄。 如今台韓同步正式公映，口碑更是直接炸開，韓國觀眾好評洗版：「池昌旭從角色到眼神演技都瘋了！」、「全程多巴胺大爆發，一定要去戲院感受那種窒息感！」、「開創了喪屍片的新次元」。



《屍速禁區》於5月21日在韓國正式上映，5月22日全台上映，絕對是今年不可錯過的終極爽片！



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