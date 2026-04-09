IU、邊佑錫狂吻到鼻子留印！《21世紀大君夫人》話題「圍牆之吻」拍了多少次？本尊認證：多到數不過來

IU與邊佑錫主演的全新韓劇《21世紀大君夫人》即將開播，兩人日前上節目宣傳，竟大方爆料「圍牆之吻」的幕後祕辛，尺度讓現場尖叫連連！

這部MBC全新金土劇將於10日首播（Disney+同步更新），故事設定在21世紀的立憲君主制背景下，描述什麼都有、但身份是平民的財閥千金「成 熙周」（IU 飾），與身為王子卻一無所有的「李莞大君」（邊佑錫 飾）之間，打破身份界線的命運開拓羅曼史。

最近IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍四位主演就作客了《Salon Drip》，大聊拍戲趣事。 當主持人張度練問到那場引發網路熱議的「圍牆吻戲」時，邊佑錫害羞回憶：「因為鼻子會碰到嘛，而且拍攝時很熱，所以鼻子濕濕的......」話還沒說完，IU立刻接話：「對，我臉上還留下他的鼻印！」兩人一搭一唱，現場曖昧氛圍瞬間飆高。

被問到總共拍了幾次時，魯尚炫忍不住追問，張度練更大喊「這題問得好！」IU笑著回答：「多到數不清。」邊佑錫也點頭附和：「那場戲真的拍超多次。」暗示兩人為了呈現完美畫面，可是下了不少苦功。



담벼락 키스신 찍을 때 뺨에 코가 뺨에 닿는데 여름이라 더우니까 촉촉했다고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 귀여워… 근데 이 키스신을 셀 수 없이 많이 찍었다구요? pic.twitter.com/IF9Rrl5tIW — offset (@inmyheyday_) April 7, 2026

《Salon Drip》預告一出，粉絲已經暴動：「光聽描述就臉紅心跳」、「鼻印是什麼浪漫喜劇情節」、「這對CP感太強了吧」。 兩大頂流首度搭檔，加上打破身份階級的設定，讓《21世紀大君夫人》未播先轟動，收視大戰備受關注！



살롱드립 21세기대군부인팀 다음주 예고 pic.twitter.com/513Bjd3cK8 — 아이유 영상 (@IUarchiving) April 7, 2026

此外，《21世紀大君夫人》將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分首播，海外由 Disney+ 獨家上線。



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