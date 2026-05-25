李濬榮一人分飾兩角！《新進社員姜會長》靈魂交換超帶感！親自預告：意想不到的狀況才是最大看點

偶像出身的新生代演員李濬榮，在新劇中挑戰一人分飾兩角，同時詮釋足球天才與被企業會長「附身」後的雙重人格，他坦言：「能在同一個作品裡同時展現兩種靈魂，對我來說是非常有魅力的挑戰。」

JTBC全新週末劇《新進社員姜會長》將於30日晚間10點40分（韓國本地時間）首播。 劇情描述被譽為「事業之神」的大型集團會長姜龍浩，因一場意外被迫展開不想面對的第二次人生。 李濬榮在劇中飾演足球界的明日之星黃俊賢，某天偶然發生意外後，被姜龍浩（孫賢周 飾）的靈魂附身，從此人生大轉彎。



為了完美呈現「被會長附身的足球少年」，李濬榮下足苦功。 他說：「我希望觀眾能清楚感受到，足球選手黃俊賢，和被姜龍浩靈魂附身後的黃俊賢，是完全不同的兩個人。」為此，他仔細觀察前輩孫賢周的說話語氣與肢體動作，努力讓兩人的「同步率」達到最高。李濬榮透露：「我真的很認真看孫賢周前輩出演過的作品影像，看了超級多遍。」他笑說，希望透過細節的模仿與內化，讓觀眾自然而然接受「會長靈魂住進年輕身體」的設定。



李濬榮還點出了《新進社員姜會長》看點，就是豐富多變的情感線，表示：「這部戲從沉重的故事，到手心冒汗的緊張感，各種情緒浪潮都會一波波襲來。我覺得最大的看點，應該就是附身在黃俊賢身上的姜會長，進到最盛集團之後所遭遇的各種意想不到的情況吧。希望大家在我們打造的這波精彩浪潮襲來時，能像衝浪一樣，一起盡情享受。」

《新入社員姜會長》將於5月30日首播，屆時就能看到李濬榮一人切換兩種身分的精彩演技。香港觀眾們可通過Viu同步追更，每逢星期六、日晚11點10分上線。



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