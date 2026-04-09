车银优亲上火线认了税务争议！ 200亿逃税疑云落幕「都是我责任」

韩国「国民脸天才」、男团ASTRO成员兼演员车银优早前爆出高达200亿韩元的逃税疑云，沉默3个后终於在4月8日亲自发声，直接终结外界连日来的揣测。

车银优这天在自己IG上写下：「最近关於我的纳税争议，让粉丝以及许多人感到失望和混乱，真心向大家道歉。」他坦言，已经尊重国税厅的程序与结果，为了不要再让纷争扩大，相关税金已全部缴清，剩下的程序也会诚实面对。

他更强调：「我有没注意到的地方，责任也都在我身上。 不管什么理由，我都不会用『不知道』或是『别人的判断』这种话来逃避。」接著透露，在活动过程中为了更稳定地继续演艺事业，准备过程中成立了公司法人，「但现在回头看，确实有些细节没有留意到，而这份责任不在我的家人或公司，我认为在我自己身上。」最后车银优也承诺：「为了不让同样的问题再次发生，未来我所有活动都会用更谨慎、更严格的标准来检视自己。」



事实上，先前有媒体爆出车银优透过妈妈设立的公司涉嫌逃税，被国税局追徵约200亿韩元，消息一出震撼演艺圈。 更因为过程中被质疑有「故意嫌疑」，导致争议越滚越大。 如今他本人亲自说明并道歉，外界也关注这场风波能否就此平息。

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