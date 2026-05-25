殷志源開砲！狠「酸」老搭檔羅PD：以前是製作人，現在看了就討厭

殷志源近日公開對昔日老搭檔——王牌製作人羅暎錫（羅PD）開嗆，直言對方「變了」，引發熱烈討論。

日前KBS2綜藝節目《做家務的男人們2》中，歌手朴瑞鎮穿著印有「朴PD」字樣的T恤登場，不僅親自參與企劃還自己主持，展現滿滿的綜藝野心。 他說：「上週我自我反省了一下，覺得自己不夠嗨，而且越來越多人在覬覎我的位置，乾脆連製作也一起做，這樣分量直接翻倍！」

朴瑞鎮更點名自己的榜樣就是羅暎錫PD：「看《兩天一夜》的時候，羅PD不是常常跳出來，鏡頭一點也不比來賓少嗎？」原本是一番稱讚，沒想到現場的殷志源聽完立刻變臉開砲：「以前他是PD沒錯，但最近我越看他越討厭，因為他本人出現的次數比我還多！」



此話一出，全場笑翻。 殷志源接著看到朴瑞鎮太過投入「PD角色」、興奮過頭的樣子，又忍不住補槍：「一直有這種既視感， 我們當年錄影的時候都快被氣死，只有羅暎錫從頭到尾都笑嘻嘻的。」同場來賓、演員李枖原也跟著幫腔：「你們那時候是真的生氣，鏡頭前都看得一清二楚！」



殷志源從2007年開始就與羅暎錫在KBS2《兩天一夜》第一季長期合作，兩人有著深厚的革命情感。 如今這番「相愛相殺」的吐槽，不僅讓老粉回味無窮，也意外成為節目最大亮點。 網友笑翻留言：「這對歡喜冤家什麼時候要再合體啦！」

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