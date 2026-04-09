媽媽的偶像GET！Jennie曬與李政宰合照，網羨慕：最強孝順女兒

BLACKPINK成員Jennie近日與影帝李政宰驚喜同框，夢幻合影引爆全網熱議！原來這不只是一次偶然相遇，更是Jennie替媽媽圓了一個多年的追星夢。

前幾日，Jennie在個人社群平台上po出一系列參加時尚品牌Jacquemus創辦人Simon Porte Jacquemus首次訪韓慶祝活動的照片。 其中多張照片捕捉到她與李政宰並肩同行的畫面。 兩人皆以黑色正裝造型亮相，Jennie戴著墨鏡散發神秘魅力，李政宰則以膠框眼鏡搭配白襯衫，展現優雅成熟的氣質，畫面宛如電影場景。



這組合照之所以特別受到矚目，背後藏著一個溫馨的小故事。 Jennie過去曾在綜藝節目中透露：「我媽媽是李政宰演員的超級粉絲，本來想如果生的是兒子，就取名為跟電視劇《沙漏》中李政宰的角色『在熙』，但我是女兒，媽媽考慮了很久要不要用『在熙』，最後選了和『在熙』發音很相似的Jennie。」這段話當年曝光後就讓許多粉絲印象深刻。



如今Jennie不僅親自與媽媽的偶像同框合影，還一起走在活動紅毯上，堪稱「成功粉絲」的終極典範。 全球粉絲看到照片後紛紛激動留言：「視覺化學反應太完美了」、「可以想像Jennie媽媽有多開心」、「這根本是追星最高境界」、「媽媽一定在螢幕前尖叫」。

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