車銀優當兵缺席《超能路人甲》發表會！「國民奶奶」金海淑笑曝「周圍都超好奇我和他合作」

資深演員金海淑最新力作來了！她12日出席Netflix新劇《超能路人甲》製作發表會，暢聊飾演朴恩斌奶奶的幕後故事，還不忘提到「臉蛋天才」車銀優，透露身邊的人都超好奇跟他合作的感覺。

金海淑在劇中飾演朴恩斌的奶奶「金田福」，她在發表會上介紹自己的角色：「以前是明洞地下錢莊界的傳奇大咖，曾被稱為『King田福』。 現在為了人生中唯一的孫女，經營著『大手餐廳』，拚了命守護在她身邊。」她更賣關子說：「這是個有很多反轉的角色，我為了把反轉的魅力展現出來，下了很多功夫。」



談到拍攝現場的氣氛，金海淑開心表示：「現場真的非常愉快。 我一說要跟車銀優拍戲，周圍的人都超好奇的。」她接著笑說：「這次在片場我年紀最大，所以我也盡全力做好『前輩的角色』，努力帶領大家。」



《超能路人甲》以1999年世紀末為背景，講述一群偶然獲得超能力的「社區傻瓜們」，為了對抗威脅和平的壞蛋，奮不顧身守護世界的超能力喜劇冒險故事。 劇中車銀優飾演擁有念力超能力的海城市公務員「李運政」，但因為他目前正在服兵役，所以當天缺席了製作發表會。

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