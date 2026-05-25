點開影片狂問「BoA在哪」⋯本尊就在眼前！網友嚇壞：不說名字絕對認不出

韓流天后BoA最近公開全新造型，驚呆一大票網友！

日前，BoA於個人SNS上傳一段短片，寫下：「延鎮（音譯）啊.. 我超開心，嘿嘿」，只見她頂著一頭金色短髮加上波浪捲，整個人風格大轉變，跟過去清新甜美的形象差很大。影片中，BoA疑似在拍攝現場跟工作人員玩鬧熱舞，還邊笑邊說：「我看到oo就會想鬧他啦~」整個人看起來心情超好。 不過最讓人眼睛一亮的，還是她這次的「變髮」——大膽染成金髮，搭配俏麗短捲髮，再加上濃濃的妝感，瞬間變身日系辣妹風，連眼神都跟以前不一樣了。



雖然她看起來心情超好、玩得很嗨，但粉絲們看完卻全傻眼——因為實在太不像BoA了！網友留言幾乎一面倒在討論「認不出來」：「這誰??? 我看了三遍名字才確定是BoA」、「不是耶，完全變一個人，連眼神都不一樣了」、「點開影片想說BoA在哪，結果就是本人???」「媽媽問我為什麼對著手機一直『蛤』」、「說實話，不講名字我真的認不出來」、「BoA啊，妳把自己弄到親媽都認不得了吧」等。 不過也有粉絲力挺「新鮮感不錯」、「姐姐做自己就好」。



BoA去年12月與老東家SM娛樂結束合約後，今年3月自己成立了個人經紀公司「BApal Entertainment」，正式單飛當老闆。 她將於30日發行最新數位單曲《Ain't No Hard Feelings》，這次的造型大翻新，也被解讀是為回歸樂壇提前鋪梗，話題性直接拉滿！

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