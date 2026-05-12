《超能路人甲》車銀優戲份完整保留！導演：以本劇的完成度為最優先

Netftlix原創劇集《超能路人甲》於5月12日上午舉辦製作發表會，而《超能路人甲》劇中的主角之一車銀優，日前雖惹上逃稅風波，但導演表示，會完整保留車銀優在劇中所演出的份量而不予以剪輯，目的在於保全作品的完整性。

5月12日上午《超能路人甲》在首爾鍾路區舉辦製作發表會，主要演員朴恩斌、崔允智、裴奈拏、孫賢周、金海淑、林成宰、崔代勳等人都親身參與。包含了本劇導演劉仁植也出席，被問到主演之一的車銀優日前捲入逃稅風波是否會對本作品帶來什麼影響？導演表示在本劇的編輯與後製階段才透過報導得知消息，而這部作品也是導演長久以來的夢想，更是許多人辛苦的心血結晶，因此以保留作品完成度為最優先考量。而有關車銀優的問題導演也表示無法具體提及，但言下之意是不會將他的戲份做任何刪減處理。



車銀優雖然人在服役中，但卻在今年1月爆出逃稅風波，國稅廳對車銀優母親設立的法人及簽訂的管理合約提出質疑並追討相關稅金，雖然他始終正面面對問題並已完成所有稅金繳納，也誠心向大眾以及喜愛他的粉絲們致歉，但接下來問世的這部作品不免受到些許影響，車銀優也即將於明年1月正式退伍。



而5月15日即將公開的《超能路人甲》描述的是1999世紀末偶然擁有了超能力的村莊霸王們，對抗威脅著和平的反派勢力，只為保護世界而孤軍奮戰。車銀優在劇中將飾演一位擅長使用念力的市政廳公務員。



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