從赤字到黑字只差一個權志龍！「行走的印鈔機」有多會賺？ 後面幾個零自己數！

G-Dragon（權志龍）真的是「行走的印鈔機」！去年他一個人就幫經紀公司從虧損188億韓元（約合新台幣4.05億元）直接翻紅，大賺125億韓元，這驚人的成績全靠他的世界巡迴演唱會和新專輯《Übermensch》狂賣。

這張專輯不只是口碑好，首日就賣破60萬張，全年累積銷量更是衝破100萬張，創下他個人出道以來的最高紀錄。 緊接而來的世界巡演更是誇張，他以高陽綜合運動場的演出為起點，陸續走訪日本東京、大阪、菲律賓布拉干、澳門、澳洲悉尼、墨爾本、台灣台北、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達、香港、美國紐華克、拉斯維加斯、洛杉磯、法國巴黎、越南河內等總共12個國家/地區，舉辦了39場演出，吸引了約82萬5千名觀眾。這是韓國SOLO歌手最多的世界巡迴演唱會觀眾人數。根據《告示牌》Boxscore等數據，僅巡迴初期22場演出，就推估創造了約7180萬美元（約960億韓元）的銷售額。

光靠門票收入，外界就預估他賺進約1800億到1900億韓元（約新台幣到404億至426億元），如果再加上週邊商品、快閃店、聯名餐飲和高粱酒等業外收入，整趟巡演進帳至少1500億至2000億韓元（約新台幣319-425億元）。 更別提他每年還有數十億韓元的版權費、高奢品牌香奈兒大使的代言費，以及個人服裝品牌的收入，真的是超級驚人的數字！難怪被說是「一人公司」。



在個人事業達到巔峰後，G-Dragon也沒忘記老本行。 他已經預告，從4月開始就要為BIGBANG出道20週年暖身，12日和19日會先和太陽、大聲一起登上美國最大的音樂祭「科切拉」，之後更計劃展開團體世界巡演，要和全球的V.I.P們好好慶祝這個別具意義的週年。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞