从赤字到黑字只差一个权志龙！「行走的印钞机」有多会赚？ 后面几个零自己数！

G-Dragon（权志龙）真的是「行走的印钞机」！去年他一个人就帮经纪公司从亏损188亿韩元（约合新台币4.05亿元）直接翻红，大赚125亿韩元，这惊人的成绩全靠他的世界巡回演唱会和新专辑《Übermensch》狂卖。

这张专辑不只是口碑好，首日就卖破60万张，全年累积销量更是冲破100万张，创下他个人出道以来的最高纪录。 紧接而来的世界巡演更是夸张，他以高阳综合运动场的演出为起点，陆续走访日本东京、大阪、菲律宾布拉干、澳门、澳洲悉尼、墨尔本、台湾台北、马来西亚吉隆坡、印尼雅加达、香港、美国纽华克、拉斯维加斯、洛杉矶、法国巴黎、越南河内等总共12个国家/地区，举办了39场演出，吸引了约82万5千名观众。这是韩国SOLO歌手最多的世界巡回演唱会观众人数。根据《告示牌》Boxscore等数据，仅巡回初期22场演出，就推估创造了约7180万美元（约960亿韩元）的销售额。

光靠门票收入，外界就预估他赚进约1800亿到1900亿韩元（约新台币到404亿至426亿元），如果再加上周边商品、快闪店、联名餐饮和高粱酒等业外收入，整趟巡演进帐至少1500亿至2000亿韩元（约新台币319-425亿元）。 更别提他每年还有数十亿韩元的版权费、高奢品牌香奈儿大使的代言费，以及个人服装品牌的收入，真的是超级惊人的数字！难怪被说是「一人公司」。



在个人事业达到巅峰后，G-Dragon也没忘记老本行。 他已经预告，从4月开始就要为BIGBANG出道20周年暖身，12日和19日会先和太阳、大声一起登上美国最大的音乐祭「科切拉」，之后更计划展开团体世界巡演，要和全球的V.I.P们好好庆祝这个别具意义的周年。

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