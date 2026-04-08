酒後吐真言！朱智勛脫口「前女友長得像金希澈」，全場尷尬…本尊神救援笑翻全場

男神朱智勛最近因為新戲《權慾之巔Climax》話題不斷，卻意外被翻出過去在節目上「酒後失控」的糗事，竟然脫口說前女友長得像金希澈，嚇壞所有人！

朱智勛與河智苑主演的《權慾之巔Climax》最近開播，不僅拿下韓國國內收視冠軍，在印尼、泰國也奪下第一名，新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港等亞洲6個國家/地區更全擠進前五名，氣勢超旺。 就在這時候，他之前和Super Junior金希澈一起上「情歌王子」成始璄YouTube節目的片段再度被挖出來，引發網友熱烈討論。

當時成始璄在節目中分享了一段超懊惱的經歷：「我一個人去德國旅行，飛機起飛前去上廁所，裡面有人，我等了一下，結果走出來的是申世景！當下超開心，但我回到座位後，一直在想要不要去搭話，結果猶豫了10個小時，飛機就落地了......」全場聽了笑翻。



金希澈聽完立刻說：「如果是我的話，早就直接過去『站票』了！喜歡的人就瘋狂直追啊，你不是這種類型嗎？」接著轉頭問朱智勛。朱智勛淡淡回了一句：「我是默默守護型的。」沒想到喝開了的朱智勛，突然對著金希澈認真說道：「我有點醉了...... 其實我以前就想過，但你話真的很多，所以我一直在看你。 突然有點心酸，因為你跟我前女友長得太像了。」此話一出，現場氣氛瞬間凍結！成始璄尷尬接話：「看來真的長得很像啊......」朱智勛這句「酒後真心話」讓不知所措。 眼看氣氛尷尬到不行，金希澈不愧是綜藝老手，立刻搞笑回應：「等等，你前女友該不會是金炳玉前輩吧？」（金炳玉是韓國資深搞笑藝人，以獨特長相聞名，而且跟金希澈長得有幾分神似）接著他還當場模仿起金炳玉的聲音，瞬間讓全場笑翻，尷尬氣氛一秒解除，網友也大讚：「希澈根本是危機處理大師！」



回到新戲《權慾之巔Climax》，劇情描述檢察官方泰燮（朱智勛 飾）為了生存鋌而走險、闖入權力核心的驚悚生存故事。開播首週就在亞洲多國奪冠，口碑持續發酵，也讓朱智勳的演技再度獲得肯定。



只能說，朱智勛這趟「酒後失言」雖然有點小尷尬，但也讓大家看到男神私下超反差的一面！

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