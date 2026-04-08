國民綜藝回來了！《Happy Together》6年後重啟，大神劉在錫打造全新音樂選秀節目

韓國國民綜藝《Happy Together》時隔 6 年復活，計劃在 7 月首播。

KBS 2TV 於 8 日表示：「《Happy Together》將以全新企劃，時隔 6 年再次與觀眾見面。這次將以故事型音樂選秀節目回歸。」



《Happy Together》自 2001 年至 2020 年播出，長達約 20 年，是一檔深受喜愛的綜藝節目。節目曾誕生「書包談話」、「托盤卡拉OK」、「Friends」、「桑拿談話」等人氣環節，獲得觀眾喜愛。





新節目名稱為《Happy Together－因為不是一個人所以更好》。節目靈魂人物劉在錫此次也將繼續擔任 MC 主持人，並將推出史上首次「以故事為核心」的選秀形式，證明「為何必須一起唱歌」。



節目採團隊形式選秀。無論年齡、音樂類型、資格條件，甚至人數都沒有任何限制，只要是團隊就可以報名參加。與一般只看歌唱實力的選秀不同，本節目將把「團隊自己的故事」與「合聲默契」作為核心評審標準。

節目也將延續《Happy Together》一貫的品牌精神，同時透過音樂重新詮釋「一起」的價值。

《Happy Together－因為不是一個人所以更好》將於 4 月 8 日~ 5 月 31 日透過官方網站招募參賽者，並預計於 7 月首播。

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