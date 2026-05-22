BTS 宣佈「ARIRANG」巡迴演唱會香港站詳情 明年3月啟德主場館連開三場

全球超級巨星 BTS 今日正式宣佈其「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」亞洲及澳洲場次的場館與開售詳情。由 Live Nation 主辦，亞洲場次將於今年 11 月 19 ⽇（星期四）在⾼雄國家體育場率先揭開序幕，隨後陸續造訪曼⾕、吉隆坡、新加坡及雅加達。澳洲場次則於明年 2 ⽉ 12 ⽇（星期五）在 Marvel Stadium 連開兩場，隨後於 2 ⽉ 20 ⽇及 21 ⽇移師悉尼 Accor Stadium 上演。

這次公佈的亞洲與澳洲站巡演日程，已被視為有史以來規模最⼤的全球 K-pop 巡迴演唱會，同時也是 BTS 職業⽣涯中最⼤型的巡演企劃。這場萬眾期待的 2026 ⾄ 2027 年回歸巡演⽬前正於北美⽕熱進⾏中，整個全球巡演橫跨 34 個地區、在全世界演出達 85 場。本次巡演在多個城市帶來⾸度登陸的舞台，標誌著團隊與其全球樂迷 ARMY 之間共同開啟具備⾥程碑意義的全新篇章。

本次巡演於上月在韓國⾼陽連開三場全數售罄並正式啟動，隨後登陸⽇本東京。BTS 隨即在4⽉將這個⼤製作帶到北美坦帕的 Raymond James Stadium，其後接連造訪埃爾帕索、墨西哥城及史丹福。北美⾸階段場次將於下週在拉斯維加斯落下帷幕，團隊隨後將於 6 ⽉底前往歐洲及英國，並於今年稍後時間重返北美其他城市及拉丁美洲。

BTS 將於 11 月和 12 ⽉繼續橫跨亞洲進⾏演出，隨後於明年初返回澳洲在墨爾本和悉尼舉⾏表演。團隊將緊接於明年 3 ⽉重返亞洲，在⾹港及布拉⼲帶來令⼈期待的演出。

全球樂迷對本次巡演的需求前所未有。在首輪公開發售後，瞬間售罄了北美、歐洲及英國 41 場體育館全數⾨票，瘋狂斬獲近 240 萬張的票房紀錄。由於預售期間樂迷反應極其熱烈，團隊在坦帕、史丹福及拉斯維加斯均緊急加開場次並隨即售罄；在拉丁美洲亦延續了同樣的⽕爆氣勢，加開場次在預售階段便被⼀搶⽽空。

本次演出製作特別採用沉浸式 360 度四⾯台舞台設計，不僅能讓樂迷完美置⾝於演出的核⼼體驗之中，更能有效擴⼤體育館的觀眾容量。

「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」是 BTS 自「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」巡演（該巡演在⾸爾、洛杉磯及拉斯維加斯連開 12 場全數售罄）以來，⾸度全員攜⼿演出的巡演。

是次巡演至今已創下多個歷史性時刻，令 BTS 成為⾸個在坦帕 Raymond James Stadium、埃爾帕索Sun Bowl Stadium、阿靈頓 AT&T Stadium、巴爾的摩 M&T Bank Stadium 及福克斯堡 Gillette Stadium舉⾏演唱會的 K-pop 藝⼈。

ARMY MEMBERSHIP PRESALE優先購票將於 2026 年 6 月 9 ⽇（星期⼆）上午 11 時率先展開。Trip.com ⽤戶專享優先訂票將於 6 ⽉ 10 ⽇（星期三）上午 10 時開始； Live Nation 會員優先訂票則於同⽇上午 11 時開放。餘下⾨票將於 6 ⽉ 11 ⽇（星期四）上午 11 時起在 btsworldtourofficial.com 及快達票同步公開發售。

全球 ARMY MEMBERSHIP 持有人必須於 2026 年 5 ⽉ 22 ⽇（星期五）下午 1 時⾄ 5 ⽉ 27 ⽇（星期三）上午 11 時期間，前往 Weverse 平台完成優先購票登記，以進⾏必需的會員⾝份核實。如欲了解更多詳請，請按此:https://btsworldtourofficial.com

只有在上述指定期間內成功完成登記的會員，方具備資格參與優先購票並進⼊線上購票隊伍。在進⼊購票系統後，會員必須輸⼊以 BA 開頭的 9 位數 ARMY MEMBERSHIP 會員號碼⽅可解鎖購票權限。此外，本次活動僅接受全球（GLOBAL）會員號碼進⾏驗證，且每個 Weverse 帳戶（電郵地址）僅限選擇⼀個國家進⾏優先購票登記。

為確保購票過程順暢，主辦強烈建議樂迷在門票開售前，提前將會員號碼妥善儲存於⽅便查閱的位置。欲知更多關於本次優先購票的詳細章則，請瀏覽官方網站 btsworldtourofficial.com。

BTS: WORLD TOUR 'ARIRANG' IN HONG KONG

日期：2027 年 3 月 4 日、6 日 及 7 日 (星期四、六及日)

演出時間：晚上7時30分

地點：啟德主場館

門票：HKD 3299 (VIP) / 2,499 / 1,899 / 1,499 / 1,099 / 799 (全坐位)

▪️ ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購票登記

2026年5月22⽇（星期五）下午1時⾄2026年5⽉27⽇（星期三）上午11時（HKT）

▪️ ARMY MEMBERSHIP 優先購票

2026年6月9⽇（星期⼆）上午11時⾄晚上10時（HKT）

▪️ Trip.com 搶先訂票

2026年6月10⽇（星期三）上午10時⾄晚上11時59分（HKT）

▪️ Live Nation 會員優先訂票

2026年6月10⽇（星期三）上午11時⾄晚上10時（HKT）

▪️ 公開發售

2026年6月11⽇（星期四）上午11時起（HKT）

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